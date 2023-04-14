Про це повідомляє російське видання “Медуза”.
Згідно з законом передбачається створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого будуть займатися військові комісаріати. Там зберігатимуться особисті дані військовозобов’язаного. Зокрема, йдеться про місце проживання, місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров’я тощо.
Зазначається, що МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства зобов’язані передавати таку інформацію до реєстру.
Також військкомати зможуть надсилати повістки листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на “Госуслуги”. Повістка вважатиметься отриманою після розміщення в особистому кабінеті.
Згодом військовозобов’язаному забороняють виїзд із країни доки він не з’явиться до військкомату. Також його можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість та брати кредити.
Нагадаємо, що раніше Держдума РФ внесла поправки до законодавства, які узаконюють розсилку росіянам повісток в електронному вигляді. Якщо користувач додатка “Госуслуги” довгий час не з’являтиметься у мережі, то на нього чекатимуть різні обмеження.
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