Президент Росії Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпінь приїдуть на саміт G-20 (Велика двадцятка), який відбудеться на Балі у листопаді 2022 року. Запрошення на саміт раніше отримав і президент України Володимир Зеленський.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів президент Індонезії Джоко Відодо.

В інтерв’ю виданню Відодо вперше підтвердив, що лідери Росії та Китаю планують особисто приїхати на саміт Великої двадцятки.

“Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде”, — сказав він.

Присутність Цзіньпіна та Путіна на зустрічі призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Агресія РФ щодо України, яка сталася невдовзі після того, як Путін і Цзіньпінь оголосили про “безмежне” партнерство, призвела до того, що G-20 розділилася щодо того, чи вводити санкції проти Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання прокоментувати плани поїздки Сі Цзіньпіня, який не виїжджав за кордон з початку пандемії.

Речник Кремля відмовився від коментарів, але інший російський чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Путін, принаймні на даний час, планує відвідати зустріч особисто.

Путін і Відодо обговорили підготовку до саміту G-20 на Балі під час телефонної розмови 18 серпня, йдеться в заяві Кремля, в якій не згадується, чи візьме російський лідер участь.

Присутність Путіна на саміті може призвести до його особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який також планує приїхати на саміт.

Попри те, що президент США Джо Байден закликав виключити Росію з G-20 після її вторгнення в Україну, а офіційні особи США раніше тиснули на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту на Балі, Індонезія, ймовірно, намагається збалансувати зв’язки між державами, не підтримуючи рішення про виключення РФ з саміту.