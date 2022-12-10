Президент Росії Володимир Путін останнім часом почав частіше з'являтись на різноманітних публічних заходах. У ЗМІ вважають, що причиною цього є намагання очільника Кремля показати, що він "все ще головний".

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Ввечері 9 грудня, продовжуючи відповідати на запитання на пресконференції після того, як його прессекретар спробував завершити її, президент Росії Володимир Путін висунув відверту тезу про природу істини.

“Не можна нікому довіряти. Ви можете довіряти тільки мені”, — сказав він репортеру російських державних ЗМІ.

Це стало відповідним кодом для тижня, коли Путін був особливо зайнятий конструюванням своєї версії реальності в той час, коли перемога Росії в Україні здається такою далекою, як ніколи.

У марафоні публічних виступів, який розпочався 5 грудня з поїздки на пошкоджений Кримський міст, Путін розповідав про ядерну доктрину, обміном ув’язненими зі Сполученими Штатами, передбачуваним польським реваншизмом і навіть “дуже жорсткою” практикою Європи щодо зоопарків.

7 грудня Кремль опублікував майже тригодинний запис зустрічі Путіна зі своєю “радою з прав людини”.

8 грудня було оприлюднено відео, на якому показано, як Путін обіцяє продовжувати атаки на Україну. При цьому, він виглядав дуже веселим і тримав у руці бокал шампанського, тому дехто припустив, що президент РФ може бути п’яним.

А на пресконференції 9 грудня в кулуарах регіонального саміту в Киргизстані Путін відкинув думку про те, що вторгнення Росії в Україну може зіткнутися з перепонами.

“Військова спецоперація йде своїм ходом, у нас там все стабільно. “, — сказав Путін, використовуючи термін Кремля “спецоперація” для війни в Україні.

Більшість того, що сказав Путін, повторювало його минулі позиції, і багато з того, що він сказав, було неправдою.

Стосовно України він сказав, що “врешті-решт нам доведеться досягти угоди”, щоб зупинити війну, навіть не натякаючи на готовність поважати український суверенітет.

Говорячи про звільнення в четвер зірки американського баскетболу Брітні Ґрінер в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута, Путін сказав, що Росія “не відмовлятиметься виконувати цю роботу в майбутньому”.

Проте низка його появ також сама по собі була посланням: про президента, який, попри економічний спад під санкціями та величезні військові втрати Росії, намагається зобразити себе здоровим, пильним і все ще керуючим.

Путін не був активним на публіці з листопада, коли він провів лише один розширений публічний захід з 10 по 20 листопада. У Кремлі ніяк гне пояснили, куди зникав Путін.

“Він просто демонструє, головним чином правлячим колам Росії, що продовжує контролювати ситуацію. Коли Путін так багато говорить, те, що він говорить, не так важливо”, — сказав Григорій Голосов, професор політології Європейського університету у Санкт-Петербурзі.

Дійсно, деякі з коментарів Путіна цього тижня в основному служили для того, щоб показати його пристрасть до пропаганди власного уряду. Під час відеоконференції в середу з підібраною комісією з прав людини він відповів на запитання про поводження з росіянами в Європі, стверджуючи, що “націоналістичні елементи в Польщі мріють захопити частини Західної України”, повторивши необґрунтоване твердження, що один з тижнем раніше зробили його керівники розвідки.

Потім він зупинився на зоопарках: “У деяких західних країнах тварин у зоопарку вбивають на очах у дітей, ріжуть і так далі. Це абсолютно не відповідає нашій культурі, культурі народів Російської Федерації”.

Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що заява Путіна стосувалась рішення Копенгагенського зоопарку у 2014 році вбити жирафа через ризик інбридингу. І це був приклад того, як Путін намагається використати будь-які аргументи, які він може, щоб посилити антизахідні настрої серед російської громадськості.

Але в автократії Путіна саме його власні слова пропонують найкращий орієнтир щодо російської політики. Цього тижня не висловив жодного натяку на сумніви в собі, повторивши порівняння своїх власних завоювань із завоюваннями Петра I. Очільник Кремля вже порівнював себе з ним у червні цього року.

“Той факт, що є нові території — це значний результат для Росії, це серйозно”, — сказав Путін, блиснувши самовдоволеною посмішкою, на своїй відеоконференції в середу зі своєю радою з прав людини, попри те, що контроль його армії дедалі слабкіший у цих регіонах.

“Петро I уже боровся за вихід до Азовського моря”, – додав пан Путін, маючи на увазі південно-східну українську берегову лінію, яку зараз контролюють російські війська.

Наступного дня Путін нагородив російських військових офіцерів у Кремлі. На додаток до публікації кадрів його промови, адміністрація Путіна опублікував чотирихвилинний ролик президента, який проводить військову розмову з нагородженими, коли кожен тримав бокал з шампанським.

“Штурмовики б’ються просто чудово, як і “сушки”, — сказав Путін, маючи на увазі гелікоптери. “Чудово, просто чудово”.

Далі він виправдовував атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України словами: “Але хто це почав?”, стверджуючи, що Україна винна, оскільки вона атакувала Керченський міст в тимчасово окупованому Криму, який Росія використовує для постачання своїх військ на передовій.

У соціальних мережах дехто висловив здивування тим, що Кремль оприлюднив кадри, враховуючи, що Путін — чия тверезість і самовладання є ключовими для його ретельно створеного іміджу в Росії — виглядав так, ніби він був напідпитку, коли погойдувався туди-сюди. Але Голосов сказав, що трансляція того, як пан Путін виглядає щасливим і розслабленим, коли він обговорює смертоносну війну в його країні, була ефективною для кремлівських технологів.

“Путіну потрібно показати суспільству, що все йде добре, що він здатний розважатися про те, що відбувається”, – сказав Голосов.

Проте Путін також виступає для глобальної аудиторії. Зокрема 9 грудня він знову почав говорити про ядерну загрозу попередивши, що Росія може змінити свої принципи та завдати превентивного ядерного удару.

“Ми просто думаємо про це”, – сказав Путін.