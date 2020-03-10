Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
При цьому Путін, виступаючи в Держдумі РФ, висловився проти пропозиції подовження терміну його перебування при владі.
“Були пропозиції, щоб внести зміни до конституції й продовжити термін чинного президента, вашого покірного слуги. Зробити це на підставі того, якщо громадяни проголосують за поправку. У квітні відбудеться загальноросійське голосування. В такому випадку вийде, що повноваження президента продовжуються за фактом безальтернативних виборів. Це, на мій погляд, також невірно, не потрібно цього робити”, – заявив очільник РФ.
При цьому Путін не проти “занулення” своїх президентських термінів, якщо конституційний суд дасть позитивний висновок щодо поправки депутатки й колишньої космонавтки Валентини Терешкової.
“Друга пропозиція (депутата Держдуми РФ Валентини Терешкової про занулення президентських термінів, – ред.), по суті, означає зняти обмеження для будь-якої людини, будь-якого громадянина, включаючи чинного президента, і дозволити в майбутньому брати участь у виборах. Природно, під час відкритих і конкурентних виборів… Зрозуміло, тільки якщо громадяни підтримають таку пропозицію, таку поправку. Скажуть “так” під час загальноросійського голосування 22 квітня поточного року”, – зазначив він.
“В принципі, такий варіант був би можливий, але за однієї умови, а саме: якщо конституційний суд РФ дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням основного закону – конституції”, – додав російський лідер.
Він також виступив на підтримку жорсткої президентської вертикалі.
Під час виступу Путін не підтримав дострокові вибори до Держдуми РФ.
Варто зазначити, що сьогодні депутатка Держдуми РФ Валентина Терешкова винесла на обговорення поправку про занулення попередніх президентських термінів. У результаті Держдума її підтримала. Це означає, що Путін зможе знову стати кандидатом у президенти.
Чинна редакція конституції РФ передбачає заборону одній людині обіймати президентське крісло понад два терміни поспіль. Чинний російських лідер Володимир Путін у 2018 році був обраний вдруге поспіль. Його повноваження мають сплинути в 2024 році.
- У січні президент Росії Володимир Путін запропонував внести ряд змін до конституції країни і провести в РФ “всенародне голосування” по пакету правок.
- 23 січня російська Державна Дума прийняла в першому читанні зміни до конституції, запропоновані президентом Володимиром Путіним.