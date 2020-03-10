Президент Росії Володимир Путін заявив, що президентські терміни можуть бути занулені, якщо відповідна поправка отримає схвалення конституційного суду країни.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

При цьому Путін, виступаючи в Держдумі РФ, висловився проти пропозиції подовження терміну його перебування при владі.

“Були пропозиції, щоб внести зміни до конституції й продовжити термін чинного президента, вашого покірного слуги. Зробити це на підставі того, якщо громадяни проголосують за поправку. У квітні відбудеться загальноросійське голосування. В такому випадку вийде, що повноваження президента продовжуються за фактом безальтернативних виборів. Це, на мій погляд, також невірно, не потрібно цього робити”, – заявив очільник РФ.

При цьому Путін не проти “занулення” своїх президентських термінів, якщо конституційний суд дасть позитивний висновок щодо поправки депутатки й колишньої космонавтки Валентини Терешкової.

“Друга пропозиція (депутата Держдуми РФ Валентини Терешкової про занулення президентських термінів, – ред.), по суті, означає зняти обмеження для будь-якої людини, будь-якого громадянина, включаючи чинного президента, і дозволити в майбутньому брати участь у виборах. Природно, під час відкритих і конкурентних виборів… Зрозуміло, тільки якщо громадяни підтримають таку пропозицію, таку поправку. Скажуть “так” під час загальноросійського голосування 22 квітня поточного року”, – зазначив він.

“В принципі, такий варіант був би можливий, але за однієї умови, а саме: якщо конституційний суд РФ дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням основного закону – конституції”, – додав російський лідер.

Він також виступив на підтримку жорсткої президентської вертикалі.

Під час виступу Путін не підтримав дострокові вибори до Держдуми РФ.

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Варто зазначити, що сьогодні депутатка Держдуми РФ Валентина Терешкова винесла на обговорення поправку про занулення попередніх президентських термінів. У результаті Держдума її підтримала. Це означає, що Путін зможе знову стати кандидатом у президенти.

Чинна редакція конституції РФ передбачає заборону одній людині обіймати президентське крісло понад два терміни поспіль. Чинний російських лідер Володимир Путін у 2018 році був обраний вдруге поспіль. Його повноваження мають сплинути в 2024 році.