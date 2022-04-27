27 квітня президент РФ Володимир Путін попередив, що будь-яка країна, котра втрутиться в війну з Україною, отримає "блискавичну" відповідь Москви.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Якщо хтось має намір втрутитися в події, що відбуваються в Україні, ззовні та створити для нас неприйнятні стратегічні загрози, то вони повинні знати, що наша відповідь на ці удари буде швидкою, блискавичною”, – заявив Путін під час звернення до депутатів у Санкт-Петербурзі.

За його словами, у РФ для цього є всі інструменти, “якими ніхто не може похвалитися”. Та застеріг, що скористається ними, якщо буде потрібно.

Він не надав більше подробиць про “інструменти”, про які йдеться.

Російські депутати почали аплодувати йому на ці тези.