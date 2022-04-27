Про це інформує американський телеканал CNN.
“Якщо хтось має намір втрутитися в події, що відбуваються в Україні, ззовні та створити для нас неприйнятні стратегічні загрози, то вони повинні знати, що наша відповідь на ці удари буде швидкою, блискавичною”, – заявив Путін під час звернення до депутатів у Санкт-Петербурзі.
За його словами, у РФ для цього є всі інструменти, “якими ніхто не може похвалитися”. Та застеріг, що скористається ними, якщо буде потрібно.
Він не надав більше подробиць про “інструменти”, про які йдеться.
Російські депутати почали аплодувати йому на ці тези.
“Всі рішення прийняті в цьому плані”, – зазначив Путін, пообіцявши досягти “всіх цілей” російської “спецоперації” в Україні.
- Нагадаємо, 73% американців підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні на тлі російської агресії. Це найвищий рівень підтримки з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
- Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- Країни-члени Організації договору колективної безпеки не бажають підтримувати РФ та брати участь у війні проти України.