Про це пише американський телерадіоканал CNN.
Він заявив, що готовий покарати тих, хто допомагатиме Україні.
“Тепер кілька важливих, дуже важливих слів для тих, у кого може виникнути спокуса втрутитися в події, що відбуваються ззовні”, – сказав Путін. “Той, хто намагається втрутитися до нас, а тим більше створити загрозу нашій країні, нашому народу, повинен знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, яких ви ніколи не відчували у своїй історії. Ми готові за будь-який розвиток подій. Усі необхідні рішення з цього приводу прийняті. Сподіваюся, що мене почують”.
- Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.