Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що він віддав указ на початок військові дій в Україні, він погрожував "тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися" від імені України.

Про це пише американський телерадіоканал CNN.

Він заявив, що готовий покарати тих, хто допомагатиме Україні.

“Тепер кілька важливих, дуже важливих слів для тих, у кого може виникнути спокуса втрутитися в події, що відбуваються ззовні”, – сказав Путін. “Той, хто намагається втрутитися до нас, а тим більше створити загрозу нашій країні, нашому народу, повинен знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, яких ви ніколи не відчували у своїй історії. Ми готові за будь-який розвиток подій. Усі необхідні рішення з цього приводу прийняті. Сподіваюся, що мене почують”.