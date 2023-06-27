Джерело: Reuters.
Через три дні після того, як закінчився заколот і якраз, коли Пригожин прибув до Білорусі – Путін влаштував церемонію. До неї приєднався міністр оборони Сергій Шойгу, звільнення якого було однією з головних вимог заколотників.
Під час заходу Путін попросив вшанувати хвилиною мовчання російських військових льотчиків, яких збили вагнерівці під час повстання. Під час так званого “маршу справедливості” на Москву бойовики ПВК збили кілька військових вертольотів та літак, але опору на землі не зустріли.
Деталі відправлення Пригожина до Білорусі не поширювали. Востаннє його бачили у суботу, 24 червня, коли він покидав Ростов-на-Дону.
У вівторок вранці на вебсайті служби відстеження польотів Flightradar24 було показано реактивний літак Embraer Legacy 600 з ідентифікаційними кодами, які збігаються з літаком, пов’язаним з Пригожиним у документах США щодо санкцій. Тоді літак знижувався на висоту для посадки поблизу столиці Білорусі Мінська.
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває. Але вже 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито, не згадавши у повідомлення Пригожина.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.
- Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.
- Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж, як чисельність армії невеликих країн.