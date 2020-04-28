Президент РФ Володимир Путін пообіцяв, що в Москві 9 травня відбудеться парад авіації.

Про це повідомляє пресслужба президента РФ.

Раніше Путін доручив перенести військовий парад з 9 травня на більш пізній термін через пандемію коронавірусу.

“9 травня в небі Росії в парадному строю, віддаючи честь героям, пройде авіаційна техніка, сучасні бойові літаки та вертольоти. А ввечері в центрах міст обов’язково буде традиційний святковий салют”, – повідомив Путін.

Він зазначив, що росіяни “зможуть відзначити цей священне свято, дотримуючись вимог безпеки й режиму самоізоляції”.