Лише президент РФ Володимир Путін може припинити війну, але він нарощує її жорстокі наслідки та потенціал переливання. Ескалація його злісного нападу – підведення конфлікту до території НАТО в Польщі та закидання ракет і артилерії в цивільні райони, які постраждали від загострення гуманітарної кризи – свідчить про те, що він зовсім не готовий до припинення вогню.

Про це пише американське видання CNN.

Насправді війна стає лише небезпечнішою і ближче до виходу з-під контролю після того, як Москва повідомила США, що буде націлюватися на конвої зброї українським збройним силам. Президент України Володимир Зеленський попередив, що це лише питання часу, коли російські ракети впадуть на територію НАТО, оскільки він відновив свій заклик до Альянсу закрити небо над його країною.

У той час як деякі коментарі українських, російських та американських офіційних осіб підвищили ймовірність прогресу в переговорах між Києвом і Москвою, які мають відновитися сьогодні, 14 березня, Путін кинув виклик зверненню президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца про негайне припинення вогню.

І є всі ознаки того, що російський лідер, попри те, вторгнення перетворило Росію на економічного та дипломатичного вигнанця, планує безтурботно тиснути і знищити Україну, щоб не допустити її приєднання до Заходу.

Агонія мирного населення України лише посилюється. І без того жахлива ситуація погіршується в обложеному Маріуполі, де, за словами міської влади, загинули понад 2000 мирних жителів. Немає електрики, води та тепла, у людей закінчується їжа та вода. Також надходять повідомлення про значні пошкодження в містах Харків, Миколаїв, Дніпро, Чернігів та Суми, які зазнали невпинних російських бомбардувань.

Американського журналіста і режисера Брента Рено в неділю вбили російські військові, ще одного американського журналіста було поранено. Точні обставини нападу наразі встановлюються.

Жодна із цих подій не свідчить про те, що війна наближається до точки, коли переговори про припинення вогню або мирні переговори можуть досягти успіху. І ризики ширшого конфлікту, схоже, поглиблюються.

США застерігають Китай від допомоги Росії

Насправді історія вторгнення, в якому у перші дні домінував героїчний опір українців, здається, набуває темного повороту. Схоже, Путін не має жалю до людських жертв, а розв’язаний ним конфлікт може матиме вирішальне значення для його власної здатності залишатися при владі в Москві.

В іншому новому вимірі того, що загрожує перетворитися на ширшу геополітичну боротьбу, Сполучені Штати попередили Китай, що він не повинен надавати допомогу Росії, аби та могла уникнути санкцій.

У неділю в етері CNN радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван оприлюднив суворе послання Пекіну – він сказав Дані Башу, що Вашингтон “уважно стежить, щоб побачити, наскільки Китай насправді надає будь-яку форму підтримки, матеріальної чи економічної, Росії”.

“Ми безпосередньо, приватно, повідомляємо Пекіну про те, що масштабні спроби ухилення від санкцій або підтримка Росії у їх заповненні безсумнівно призведуть до наслідків”, – сказав Салліван. “Ми не дозволимо цьому розвиватися і бути для Росії рятівним колом від цих економічних санкцій з будь-якої країни в будь-якій точці світу”.

Салліван, який зустрінеться з китайським колегою в Римі у понеділок, не сказав, чи можуть китайські фірми або державні установи зіткнутися з санкціями, якщо вони допоможуть Росії.

Обґрунтування попередження стало зрозумілим, коли високопоставлений чиновник США заявив у неділю, що Росія попросила Китай надати військову допомогу, зокрема безпілотники. За словами іншого американського чиновника, знайомого з ситуацією, Росія також попросила економічної підтримки.

На запитання CNN про запит Росії на військову допомогу, речник посольства Китаю в США Лю Пенью сказав у своїй заяві: “Я ніколи про це не чув”.

Прохання можна було б розцінити як ознаку зростання російського відчаю. Будь-яка китайська допомога Москві також збільшила б стратегічне значення війни в Україні та могла б закріпити давній кошмар США про стратегічний договір між Пекіном і Москвою в той час, коли Китай вимальовується як головний супротивник США у 21 столітті.

Перед вторгненням Путін поїхав до Китаю, щоб зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном, де обидві сторони домовилися про дружбу без обмежень. Були повідомлення, що російський лідер пообіцяв не вторгатися в Україну до кінця зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Деякі західні чиновники сподіваються, що Китай використає свій вплив, щоб допомогти припинити війну. Але останніми днями офіційні ЗМІ Пекіна посилили російську пропаганду, що Сполучені Штати мають лабораторії хімічної та біологічної зброї в Україні, яка, на побоювання американських чиновників, може стати передвісником використання такої зброї Росією у війні.

Немає публічно доступних ознак того, що Пекін допомагає воєнним зусиллям Путіна – і є причини, чому Китай може не вважати, що його інтереси повністю відображають інтереси Москви в цій ситуації. Широко припускається, що Сі отримає історичний третій термін при владі під час 20-го Національного з’їзду Комуністичної партії в Пекіні цієї осені. Протягом такого важливого року китайський уряд може остерігатися, що його фірми можуть зіткнутися з підривними санкціями.

Зростання цін на нафту в довгостроковій перспективі може зашкодити економіці Китаю в той час, коли його стрімкі темпи зростання сповільнюються.

Західні та міжнародні санкції втягнули російську економіку та банківську систему в глибоку кризу, але надзвичайна шкода, яку вони завдадуть, може не бути достатньо швидкою, щоб врятувати Україну від невпинної атаки Путіна. Будь-яка китайська допомога, якби вона відбулася, могла б послабити західне гальмування російської економіки та послабити політичний тиск на Путіна з метою зміни курсу.