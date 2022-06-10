Президент Росії Володимир Путін у день 350-річчя з дня народження Петра I порівняв себе з російським імператором та зазначив, що хоче "повернути російські землі".

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Guardian.

Путін, коментуючи часи правління російського імператора Петра I, наголосив, що той вів “велику північну війну 21 рік”.

“Здається, що він воював зі Швецією і щось там у неї взяв. Але він у них нічого не взяв, він повернув”, – сказав Путін після того, як відвідав виставку, присвячену Петру I.

Більш того, очільник Кремля порівняв сьогоднішню російську-українську війну з війною часів Петра I.

“Мабуть, нам також випав шанс повернути (те, що належить РФ – ред.) та зміцнити (країну – ред.). І якщо ми будемо керуватись тим, що ці базові цінності є основою нашого існування, то ми обов’язково досягнемо успіху у розв’язанні поставлених перед нами завдань”, – додав президент Росії.

Петро I був автократним модернізатором, яким досі захоплюються більшість росіян. Він правив 43 роки, а столицею своєї імперії він зробив Санкт-Петербург – місто, яке побудував на землі, яку виграв у війні проти шведів. Санкт-Петербург також є рідним місто Путіна.

Будівництво Санкт-Петербурга коштувало життя десяткам тисяч кріпосних, яких використали для побудови “вікна в Європу”.

Путін, який вже 23 роки знаходиться при владі у РФ, регулярно намагається виправдати вторгнення Росії в Україну, знищення міст, вбивство мирних мешканців, наполягаючи на тому, що нібито історично Україна ніколи не існувала.

Перед візитом Путіна на виставку російське телебачення показало документальний фільм про Петра I. Його зображено жорстким воєначальником, який значно збільшив російську територію шляхом завоювання частини Швеції та Османської імперії.

Останніми роками Володимир Путін все частіше у своїх виступах проводить паралелі з минулим.

До прикладу, у квітні 2020 року, коли у РФ ввели карантин через коронавірус, Путін викликав здивування своїм порівнянням пандемії з вторгненням тюркських кочівників у середньовічну Росію у дев’ятому столітті.

У липні 2021 року було опубліковано есе Путіна під назвою “Об историческом единстве русских и украинцев”, в якому він запевняв, що Росія та Україна – це штучно розділена єдина нація. Це есе заклало підґрунтя для повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого 2022 року.

Незадовго до 24 лютого Путін виступив зі ще однієї заявою про те, нібито “Україну створив Володимир Ленін” і вона є “історично російською територією”.

Водночас він обережно похвалив Йосипа Сталіна за створення “жорстко централізованої та абсолютно унітарної держави”.

Путін часто хвалив колишніх лідерів, з якими у нього схожі погляди. Зокрема царя Олександра III та дореволюційного прем’єр-міністра Петра Столипіна.

“Путіну подобаються лідери, яких він вважає жорсткими та сильними менеджерами. Він хоче, щоб його вважали модернізатором у стилі Петра I, але він ввійде в історію як жорстокий правитель, більше схожий на Івана Грозного”, – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі Андрій Колесников.