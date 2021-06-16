Президент США Джо Байден відреагував на такі звинувачення під час пресконференції.
Байден відповів, що просто “дурниця” порівнювати такі речі.
“У ситуації зі штурмом — то справді були злочинці. Вони ввірвалися до Капітолія, вбили поліціянта… А в Росії заарештували людей, які вимагали свободи слова, виступали проти якихось неправомірних дій президента… Це абсолютно різні речі”, – пояснив Байден.
Президент США додав, що намагався поговорити з Путіним про ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального. Він ясно дав зрозуміти російському колезі, що якщо Навальний помре у в’язниці, то це матиме “максимально руйнівні наслідки для Росії”.
Однак Путін стверджує, що в Росії не існує “системної опозиції”, а її незначні прояви — результат пропаганди та фінансування з боку США.
2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.
Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.
ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.