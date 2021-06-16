Президент Росії Володимир Путін назвав підміною понять вимогу США щодо звільнення політичних в'язнів та заарештованих російських опозиційних лідерів (зокрема, Олексія Навального) в той час, коли вони підтримали "держпереворот в Україні" та заарештували учасників штурму Капітолія 6 січня.

Президент США Джо Байден відреагував на такі звинувачення під час пресконференції.

Байден відповів, що просто “дурниця” порівнювати такі речі.

“У ситуації зі штурмом — то справді були злочинці. Вони ввірвалися до Капітолія, вбили поліціянта… А в Росії заарештували людей, які вимагали свободи слова, виступали проти якихось неправомірних дій президента… Це абсолютно різні речі”, – пояснив Байден.

Президент США додав, що намагався поговорити з Путіним про ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального. Він ясно дав зрозуміти російському колезі, що якщо Навальний помре у в’язниці, то це матиме “максимально руйнівні наслідки для Росії”.

Однак Путін стверджує, що в Росії не існує “системної опозиції”, а її незначні прояви — результат пропаганди та фінансування з боку США.

2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.

Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.