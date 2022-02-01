Вперше з грудня президент РФ Володимир Путін заговорив про ситуацію довкола України. Це відбулось під час пресконференції Путіна з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За словами глави Кремля, США та НАТО "ігнорують" занепокоєння Москви у своїх відповідях щодо "гарантій безпеки" запропонованих Росією.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Напередодні речник президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Москва все ще готує відповідь на пропозиції США щодо безпеки, які спрямовані на деескалацію кризи в Україні. Як уточнив Пєсков, відповіді Росії будуть готові тоді, коли цього забажає Володимир Путін.

Проте сам Володимир Путін, під час спільної пресконференції з Віктором Орбаном повідомив, що було зрозуміло, що США та НАТО проігнорують основні вимоги Росії.

Як відомо, у Москві вимагали, щоб НАТО не розширювалось на схід. Ще одна вимога РФ – не брати до альянсу Україну та інші держави, які колись були частиною СРСР. Проте США та Захід такі вимоги Москви відхилили, назвавши неможливими.

На сьогодні біля кордону України знаходиться понад 100 000 військ РФ. За даними багатьох світових розвідок, таким чином Москва готується до вторгнення в Україну, адже Путін та низка російських чиновників не раз стверджували, що Україна нібито не є легітимною країною.

Водночас російські чиновники заперечують те, що планують нападати на Україну. Російський президент це питання востаннє коментував ще 23 грудня 2021 року під час своєї щорічної пресконференції, коли відповідав на питання британського журналіста. Останній запитав у Путіна чи може він гарантувати, що Росія не вторгнеться в Україну.

“США прийшли зі своїми ракетами до нашого кордону. А ви вимагаєте від мене гарантій. Це ви повинні давати нам гарантії! Прямо зараз!”, – відповів президент РФ.

На тлі таких різносторонніх повідомлень, Кремль продовжує стягувати до України свої війська. Більш того, частина військ РФ вже розташована біля українсько-білоруського кордону. У Москві кажуть, що війська у Білорусі їм потрібні задля позачергових військових навчань, які мають розпочатись 10 лютого.

Минулого тижня США та НАТО передали свої письмові відповіді на вимоги Москви щодо “гарантій безпеки”. Невдовзі чиновники РФ завили, що Путін вивчає ці відповіді. Відомо, що у грудні очільник Кремля говорив, що вдасться до “воєнно-технічних” заходів, якщо його вимоги не будуть прийняті.

Зустріч Володимира Путні та Віктора Орбана 1 лютого стала частиною дипломатичного кроку для розрядження кризи. Незадовго до перемовин з Орбаном президент РФ провів телефонну розмову з італійським прем’єр-міністром Маріо Драгі, який попередив Путін про серйозні наслідки у випадку загострення ситуації.

Найближчими днями повинна відбутись розмова Володимира Путіна с британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. Також, за словами Пєскова, після двох телефонних розмов Путіна та президента Франції Емманюеля Макрона, сторони почали підготовку до саміту, який має відбутись найближчим часом. Окрім цього, у вівторок відбулась нарада російських та американських дипломатів.

Минулого тижня в Парижі російський дипломат провів перемовини зі своїми французьким, українським та німецьким колегами. Це стало спробою відновити процес перемовин для мирного вирішення війни на Донбасі. Чергова зустріч чотирьох дипломатів запланована вже на лютий. Пройде вона у Берліні.