Про це пишуть росЗМІ.

Колаборанта, який, як повідомлялось, загинув у ДТП, лідер РФ нагородив “за мужність та відвагу, які були виявлені під час виконання службового обов’язку”.

До повномасштабної війни Стремоусов був проросійським блогером, з кінця 2000-х років – політичним активістом, вже у 2020 році балотувався у мери Херсона, набравши 1,3% голосів.

Ще 8 листопада колаборант повідомляв, що вже найближчими днями на жителів Херсона очікує “розв’язка подій”. За його твердженням, нібито спостерігається затишшя, проте одразу панічно додав, що для росіян все складеться не так просто.

Так званий “виконувач обов’язків губернатора Херсонщини” Володимир Сальдо підтвердив загибель Стремоусова. Факт загибелі колаборанта також підтвердило джерело “Української правди”.

Довідка. Кирило Стремоусов — український проросійський громадський та політичний діяч, блогер, колаборант та зрадник України. Під час російського вторгнення в Україну перейшов на бік ворога. Також член херсонського псевдооргану влади “Комитета спасения “За мир и порядок”. Стремоусов був противником карантину, антивакцинатором та поширювачем фейків про коронавірус. У своїх відео херсонець звинувачував владу в поширенні коронавірусної інфекції, говорив про так звані “біолабораторії США в Україні”.