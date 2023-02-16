На думку аналітиків Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін постійно переносив дату звернення до Федеральних зборів, оскільки не міг оголосити про будь-які успіхи російської армії у повномасштабній війні проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

21 лютого Путін проведе традиційне звернення до Федеральних зборів Росії. Послання президента РФ Федеральним зборам до Державної Думи та Ради Федерації Росії — це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року.

Однак у 2022 році Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля.

Протягом останніх місяців Путін виступав із невражаючими зверненнями з нагоди символічних ювілеїв і дат і, ймовірно, запланував свою перенесену промову на першу річницю визнання Росією так званих “Л/ДНР”

“Путін, ймовірно, переупакує російські заходи щодо інтеграції окупованих територій до Російської Федерації як нове досягнення”, – наголосили експерти.

В ISW також вважають малоймовірним, що під час звернення очільник Кремля оголосить про подальшу ескалацію війни, про масштабну мобілізацію чи будь-яку іншу важливу політичну подію.

Аналітики долали, що військові невдачі армії РФ в Україні позбавили Путіна можливості представити росіянам військові успіхи

“З моменту захоплення Сєвєродонецька в липні 2022 року російські військові не досягли значних оперативних успіхів в Україні. Відтоді українські сили звільнили майже 18 тисяч квадратних кілометрів території”, – нагадали експерти.

В ISW зауважили, що, ймовірно, Путін запланував звернення до Федеральних зборів сподіваючись, що Росія досягне принаймні тактичних успіхів під Бахмутом.

“Путін міг би оголосити про початок наступної хвилі мобілізації, хоча більшість індикаторів і оцінок свідчать про те, що він не зробить цього зараз. ISW разом із міністром оборони Великобританії Беном Воллесом, оцінює, що російські військові вже залучили значну кількість своїх наявних формувань до посилених наступальних операцій в Україні, і що відсутність значних незадіяних резервів, ймовірно, завадить Путіну оголосити про початок абсолютно нової широкомасштабної наступальної операції. Путін, найімовірніше, продовжить виступати з незначними публічними зверненнями, оскільки відсутність військового успіху Росії в Україні позбавляє його можливості претендувати або переконливо обіцяти будь-яку значущу перемогу”, – резюмували експерти.