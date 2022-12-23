Експерти Інституту вивчення війни прокоментували останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо повномасштабної російсько-української війни та дійшли висновку, що очільник Кремля подвоює спроби зняти з себе відповідальність за тривале протистояння з Україною.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики зауважили, що напередодні Путін зробив заяву про те, що РФ нібито прагне “якнайшвидше припинити війну” наголосивши, що Москва не буде збільшувати темп так званої “СВО”, адже це “призведе до невиправданих втрат”.

За словами аналітиків ці твердження є частиною консолідованих зусиль Кремля, аби виправдати дорогу війну Путіна проти України перед росіянами, які йдуть на все більші жертви, аби досягти нереалістичних цілей російської влади.

“Російські військові не здобули жодних значних перемог в Україні після падіння Лисичанська 3 липня. Останніми днями Путін і офіційні особи російського міністерства оборони неодноразово виступали та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою, щоб применшити наслідки тривалої війни”, – наголосили в ISW.