Президент Росії Володимир Путін продовжив кампанію, спрямовану на боротьбу з антивоєнними настроями в країні.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, Путін також посилив кампанію проти незаконного привласнення військового майна в Росії.

Зазначено, що 18 березня очільник Кремля підписав два закони, які значно збільшують штрафи та тюремне ув’язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземцям.

Крім того, наголошено, що співробітники ФСБ 17 березня затримали понад 40 осіб під час рейдів у двох московських барах за підозрою у фінансуванні українських військових і змушували їх брати участь у провоєнній діяльності.

Як пояснюють аналітики, ФСБ все частіше проводить рейди після доручення Путіна посилити контррозвідувальні заходи та придушувати поширення проукраїнської ідеології.