Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Як повідомляється, Путін також посилив кампанію проти незаконного привласнення військового майна в Росії.
Зазначено, що 18 березня очільник Кремля підписав два закони, які значно збільшують штрафи та тюремне ув’язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземцям.
Крім того, наголошено, що співробітники ФСБ 17 березня затримали понад 40 осіб під час рейдів у двох московських барах за підозрою у фінансуванні українських військових і змушували їх брати участь у провоєнній діяльності.
Як пояснюють аналітики, ФСБ все частіше проводить рейди після доручення Путіна посилити контррозвідувальні заходи та придушувати поширення проукраїнської ідеології.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, додавши, що Володимир Путін не може рішуче діяти для його відновлення.
- За даними аналітиків ISW, війська РФ, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара (Донецька область). Однак на думку аналітиків, досягти успіху на цьому напрямку армії РФ не вдасться.