Про це повідомляє польське видання kronika24.pl.
Дуда поспілкувався з президентом Республіки Болгарія Руменом Радєвим та президентом Румунії щодо ситуації з безпекою, поточних викликів та підготовки до майбутнього саміту НАТО в Брюсселі.
“Те, що ми спостерігаємо в Україні, має прецедент часів Другої світової війни. Мої земляки, поляки, сьогодні дивляться на Маріуполь, кажуть зі сльозами на очах: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли нацистські німці жорстоко бомбили житлові будинки, вбивали людей, безжалісно вбивали мирних жителів. Сьогодні російська армія поводиться так само, як і російські лідери, як Гітлер, як німецькі СС, німецькі льотчики фашистської армії під час Другої світової війни”, – зазначив Анджей Дуда.
Президент Польщі переконаний, що світ зможе ефективно відповісти на російські злочини, щоб знеохотити всіх потенційних лідерів і командирів, які захочуть досягати своїх військових цілей у бандитський спосіб.
За його словами, російське вторгнення – це не лише політична поразка, а значною мірою й військова поразка великої, здавалося б, російської армії, яка хотіла завоювати Європу, а тим часом завдяки “надзвичайному героїзму, мужності та бойовій майстерності, досвіду захисників України, поволі стає для РФ жахіттям”.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення.
- 15 березня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та віцепрем’єр-міністр Польщі, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою перебували у Києві, як представники Європейської ради.
- Польський уряд запропонував виключити РФ з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.
- Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення щодо вигнання РФ – рішення було ухвалено одностайно. Також ПАРЄ закликала надати Україні засоби протиповітряної оборони для самозахисту.