Президент Польщі Анджей Дуда продовжує консультації з лідерами регіону напередодні позачергового саміту НАТО та перемовин із президентом США Джо Байденом. Він порівняв лідерів РФ і російської армії із фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером та його військовими у Другій світовій війні.

Про це повідомляє польське видання kronika24.pl.

Дуда поспілкувався з президентом Республіки Болгарія Руменом Радєвим та президентом Румунії щодо ситуації з безпекою, поточних викликів та підготовки до майбутнього саміту НАТО в Брюсселі.

“Те, що ми спостерігаємо в Україні, має прецедент часів Другої світової війни. Мої земляки, поляки, сьогодні дивляться на Маріуполь, кажуть зі сльозами на очах: ​​Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли нацистські німці жорстоко бомбили житлові будинки, вбивали людей, безжалісно вбивали мирних жителів. Сьогодні російська армія поводиться так само, як і російські лідери, як Гітлер, як німецькі СС, німецькі льотчики фашистської армії під час Другої світової війни”, – зазначив Анджей Дуда.

Президент Польщі переконаний, що світ зможе ефективно відповісти на російські злочини, щоб знеохотити всіх потенційних лідерів і командирів, які захочуть досягати своїх військових цілей у бандитський спосіб.

За його словами, російське вторгнення – це не лише політична поразка, а значною мірою й військова поразка великої, здавалося б, російської армії, яка хотіла завоювати Європу, а тим часом завдяки “надзвичайному героїзму, мужності та бойовій майстерності, досвіду захисників України, поволі стає для РФ жахіттям”.