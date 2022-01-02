П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зазначив, що Росія неспроможна забезпечити мешканцям окупованих нею територій нормальне життя.

Політик дав інтерв’ю головному редактору польського видання Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку.

П’ятий президент України зазначив, що “в Путіна немає ілюзій, ніби білоруський сценарій спрацює в Україні”.

Путін думає по-іншому, ніж більшість людей. Я – колишній президент, ви – історична постать. Але ми звичайні люди. Путін позиціонує себе посередині між імператором і богом. І тому він приймає рішення: “якщо я не можу захопити Україну, то я маю її ліквідувати”, — ствердив Порошенко.

За словами лідера партії “Європейська Солідарність”, для цього Володимир Путін запускає процеси внутрішнього розколу в Україні.

Розрахунок йде на соціальні протести у східній частині України, яка буде обурена діями, чи краще сказати бездіяльністю влади Зеленського. Обурена наслідками енергетичної кризи, яка на нас насувається. І промислової кризи, коли в результаті захмарних цін на енергоносії може зупинитися робота підприємств”, — додав п’ятий президент.

Як стверджує Петро Порошенко, президент Російської Федерації думає, що тоді східна Україна має відійти йому, натомість західну частину він відпустить ЄС.

За Київ він хоче боротися, бо це “мать городов русскіх”, — зазначив Порошенко.

Росія неспроможна забезпечити мешканцям окупованих нею територій нормальне життя, ствердив лідер партії “Європейська Солідарність”.

Мій друг, покійний Джон Маккейн сказав, що Росія – це “бензоколонка з ядерними боєголовками”. Безумовно ми зацікавлені, щоб залучити Росію до переговорів, так само як ми зацікавлені в тому, щоб Росія стала учасником європейської коаліції безпеки. Для цього Росія має зробити дві справи: звільнити Крим і звільнити Донбас. А згодом має прийти звільнення Придністров’я”, – наголосив Порошенко.

За його словами жоден з “експериментів” Росії – Осетія, Абхазія, Придністров’я і Донбас – не привів до розвитку цих територій і зростання добробуту людей.

Також Петро Порошенко зауважив, що одразу після захоплення Криму популярність Путіна зросла, але тепер вона падає.