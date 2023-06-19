Президент Росії Володимир Путін схвалив пропозицію своїх воєнних кореспондентів щодо створення робочої групи при Кремлі для їх інтеграції у прокремлівський інформаційний простір та посилення підтримки серед ультранаціоналістів.

Джерело: Інститут вивчення війни

За даними аналітиків, до складу робочої групи будуть входити члени Адміністрації президента РФ, завданням яких буде узгоджування ідей щодо війни проти України.

Водночас, як зазначили фахівці ISW, досі не зрозуміло чи будуть провоєнні блогери задіяні до цієї групи, і якщо так, то як саме.

Як повідомляється, підтримка Путіним робочої групи, головним завданням якої буде висвітлення війни, демонструє намір президента РФ продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими воєнкорами у спробах розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.

Також в ISW нагадали, що раніше Кремль вже залучав воєнкорів, пов’язаних з Кремлем, пропонуючи їм офіційні посади в Раді з прав людини та в Робочій групі з мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення прокремлівської риторики.