Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що президент РФ Володимир Путін не продемонстрував готовності до миру. Навпаки, він прагне заморозити війну на деякий час, аби згодом розпочати новий наступ.

Про це Столтенберг написав у своїй колонці для Financial Times.

Генсек НАТО зауважив, що 2022 рік став найскладнішим для європейської безпеки з часів Другої світової війни.

“Цей рік також був надзвичайно болючим для народу України. Для президента Росії Володимира Путіна це був рік сумної невдачі. Він зробив дві великі стратегічні помилки, коли розпочав своє жорстоке повноцінне вторгнення”, – зазначив Столтенберг.

Він пояснив, що перша помилка Путіна – недооцінка України. Очільник Кремля вважав, що захопить Київ за три дні, однак народ України вже 10 місяців мужньо захищає свою державу.

“Десятки тисяч російських військових були поранені або вбиті. Близько 1 мільйона людей покинули Росію з початку року, багато з них, щоб уникнути призову на війну, у яку вони не вірять. Ця вибрана війна зробила Росію біднішою та ізольованішою, ніж протягом десятиліть”, – наголосив очільник НАТО.

Другою помилкою Путіна стала недооцінка НАТО. За словами Столтенберга, Путін сподівався розділити Альянс у питанні допомоги Україні, однак це йому не вдалось.

“Хоча НАТО не є стороною в цьому конфлікті, союзники як ніколи згуртовані у наданні безпрецедентної військової допомоги для підтримки права України на самооборону, яке закріплено в статуті ООН, і допомагають їй залишатися вільною та демократичною країною”, – додав він.

Генсек НАТО нагадав, що від лютого союзники допомагають Україні необхідним озброєнням та іншими видами допомоги.

“Путін заявив, що хоче менше НАТО біля кордонів Росії. Він отримує навпаки — сильніший і більший НАТО. Зараз ми посилюємо нашу присутність на східному фланзі та готовність наших сил у всьому Альянсі. Фінляндія та Швеція незабаром приєднаються до НАТО як повноправні члени, що важко уявити перед вторгненням Росії”, – додав він.

Єнс Столтенберг додав, що Путін завершує свій невдалий рік новою порцією агресії проти України, обстрілюючи мирних українців, цивільні міста, критичну інфраструктуру.

Він наголосив, що обстріли цивільних – це воєнні злочини, за які винуватці повинні бути притягнуті до відповідальності.

“Близько 12 мільйонів осіб, більше чверті населення України, були відключені від енергопостачання. Мільйони українців втекли за кордон. Багатьох, зокрема дітей, примусово вивезли до Росії. Попри заперечення Росії, українська влада та міжнародні експерти розслідують багато повідомлень про те, що російські військові вчиняли зґвалтування, тортури та страти без судочинства”, – наголосив він.

Столтенберг також згадав, що за останні місяці РФ мобілізувала до війська понад 200 00 резервістів тим сам довівши, що готова зазнавати великих втрат.

Він додав, що зараз Кремль намагається отримати більше озброєння від інших авторитарних режимів, зокрема з Ірану.

“Росія сподівається заморозити війну, щоб дозволити своїм силам перегрупуватись, переозброїтися та спробувати розпочати оновлений наступ”, – зазначив він.

Також генсек НАТО нагадав, що президент України Володимир Зеленський пропонував закінчити війну та вивести війська РФ з української території, однак Москва категорично відкинула цю пропозицію.

“Це Путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, виїхавши з України. Зараз він не виявляє жодних ознак того, що шукає справжнього миру”, – наголосив він.

Столтенберг зазначив, що більшість війн завершуються перемовинами, однак те, що відбувається за столом переговорів тісно пов’язане з ситуацією на полі бою, а тому Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

“Якщо Путін переможе в Україні, повідомлення Росії — та іншим авторитарним режимам — буде таким, що сила дасть їм те, чого вони хочуть. Це була б катастрофа для України. Але це також зробило б увесь світ небезпечнішим, а всіх нас — уразливішими. Тому в наших власних інтересах безпеки підтримувати нашу підтримку України цієї зими і стільки, скільки буде потрібно. Союзники по НАТО міцні та єдині. Ми захищатимемо кожну п’ядь території союзників. І ми будемо поруч з Україною, за її майбутнє і за наше”, – резюмував він.