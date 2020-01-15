Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Уточнюється, що Путіним внесена в парламент на посаду прем’єр-міністра кандидатура голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.

“Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустіним і запропонував йому зайняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустина на посаду прем’єр-міністра на розгляд до Держдуми”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Мішустін був головою податкової служби з квітня 2010-го року. Через півтора місяці йому виповниться 54 роки.