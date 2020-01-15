Президент Росії Володимир Путін запропонував внести ряд змін до Конституції країни та провести в РФ "всенародне голосування" щодо пакета поправок.

Таку заяву він зробив під час свого послання Федеральному зібранню, повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Так, Путін запропонував обговорити поправку, яка закріпить пріоритет Конституції в російському правовому просторі. Це означає, що в РФ вимоги міжнародного законодавства і договорів можуть діяти тільки в тій частині, в якій вони не суперечать Конституції країни.

На думку Путіна, ця зміна дасть змогу гарантувати “безумовний суверенітет російського народу”.

Друга із запропонованих поправок заборонить губернаторам, сенаторам і депутатам Держдуми РФ, прем’єр-міністру, віце-прем’єрам і міністрам РФ мати іноземне громадянство, посвідку на проживання або інший документ, що дозволяє постійно проживати в іншій країні.

“Місія держслужби саме в служінні, і він (чиновник, – ред.) повинен пов’язати своє життя з Росією, без жодних напівтонів і припущень”, – заявив Путін, якого цитує видання “Нова газета”.

Крім того, з Конституції РФ можуть прибрати обмеження обиратися президентом більше двох разів поспіль. Путін заявив, що згоден обговорити виключення слова “підряд” з відповідного положення основного закону.

“Знаю, що в нашому суспільстві обговорюється конституційне положення, що одна і та ж особа не має займати посаду президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль. Не вважаю це питання принциповим, але згоден з цим”, – наголосив він.

Також пропонується:

• внести до головного закону країни вимоги до кандидатів у президенти РФ (вони зобов’язані будуть постійно проживати в Росії не менше 20 років і не мати іноземного громадянства або дозволу на проживання в іншій країні, причому не тільки на момент участі в виборах);

• довірити Держдумі РФ затвердження глави уряду, віце-прем’єрів і федеральних міністрів (президент Росії, який зараз затверджує склад уряду, повинен буде затвердити кандидатури, схвалені парламентом);

• закріпити мінімальний розмір оплати праці і обов’язкову індексацію пенсій.

Путін наголосив, що за вказаним пакетом поправок у РФ проведуть референдум, “і тільки за його результатами будуть ухвалювати остаточне рішення”.