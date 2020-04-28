Про це повідомила пресслужба Кремля.
“Попереду у нас низка великих травневих свят, між ними — робочі дні: 6, 7 і 8 травня. Ми знаємо, що і у звичайній ситуації багато б не працювали, брали відгули або відпустки. А зараз — тим більше не можна ризикувати. Тому вважаю правильним оголосити ці три дні неробочими зі збереженням заробітної плати”, – сказав Путін.
Таким чином з урахуванням усіх травневих свят період неробочих днів триватиме до 11 травня включно.
“Але, звертаю вашу увагу: при строгому дотриманні профілактичних заходів, прийнятих зараз в регіонах”, – додав він.
- Володимир Путін порівняв епідемію коронавіруса з набігами племен печенігів і половців, які нападали на Київську Русь ще до утворення Московського князівства.