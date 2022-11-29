Україна виграє наземну війну проти російських окупантів, однак Росія все ще має перевагу у повітрі, завдаючи масштабних ракетних ударів по українській інфраструктури. У ЗМІ повідомили, як повинен діяти Захід, аби Україна отримала перевагу і у повітряному просторі.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

З наближенням зими і Україна, і Росія готуються до війни в нових умовах.

Разом з цим, фактично, виникають два фронти: один наземний, інший – повітряний.

На землі з початком дощової осені та морозної зими кількість операцій зменшиться.

Сторонам потрібно відпочити та зміцнити свої війська, а також полагодити техніку.

Відновлення активних бойових дій малоймовірне до початку пізньої зими, коли земля замерзне, що дасть більше можливостей для техніки.

Росії особливо важко буде заповнити прогалини у своїх передових бойових операціях через низьку мотивацію та невдалий призов.

Оскільки 200 000-300 000 чоловіків — під загрозою призову — виїхали з Росії, російський президент Володимир Путін вдався до призову злочинців, бездомних і п’яниць, яких затримали в барах.

Україна теж стикається з викликами, але не з мотивацією — її громадяни, які ведуть екзистенціальну війну, дуже мотивовані. Проблема для України пов’язана з набагато меншим населенням — лише близько третини від населення Росії.

Україна також матиме велику перевагу в постачанні. Захід продовжуватиме надавати не лише високотехнологічну зброю, яка отримує найбільше розголосу, але й озброєння для піхотних операцій – гармати, міномети, боєзапаси, паливо, вантажівки, прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди, переносні печі , обладнання зв’язку.

Натомість російським призовникам наказали самостійно знайти спальні мішки та імпровізовані бинти з тампонів.

Отже, перевага сухопутної війни залишається за українцями, хоча бої будуть важкими. Але як щодо переваги у повітрі?

У повітряній війні над Україною перевагу отримують росіяни. Перш за все, вони мають значно більшу авіацію та значний бойовий досвід у Сирії.

Російські військово-повітряні сили регулярно атакували ракетами сирійські міста, намагаючись просто знищити будь-яку підтримку повстанців, які борються проти союзника Путіна Башара Асада.

Таке килимове бомбардування виявилося дуже ефективним, і Путін, схоже, схильний спробувати скопіювати його в Україні. Новий генерал, призначений наглядати за війною в Україні, є лідером російських військово-повітряних сил, людиною, відомою своїми звірствами в Сирії. Стратегія проста: зруйнувати українську електромережу та водорозподільну систему, щоб знищити моральний дух українців, буквально витягнувши його з їхніх будинків, які стають непридатними для проживання.

У той час як запаси високоточних ракет Путіна швидко виснажуються, у нього все ще є багато бомб, накопичених десятиліттями, починаючи з холодної війни. Оскільки йому байдужі супутні збитки чи загибель цивільних, він намагатиметься атакувати якомога більше з неба.

У міру того, як реальність цього підходу стає зрозумілою, Захід повинен збільшити підтримку українських зусиль протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський прагне створення безпольотної зони НАТО. Він часто закликає Захід “закрити небо” над Україною.

Найімовірніше, Україна отримає більшу кількість високоякісних ракетних систем класу “повітря-поверхня”, таких “Залізний купол” (спільно розроблений США та Ізраїлем), батареї НАТО Patriot (які також проходять уздовж польського кордону) і, можливо, тактичні винищувачі.

Лідери в столицях НАТО також переглядають ідею, від якої відмовилися на початку війни: надати або винищувачі МіГ-29 радянських часів (поляки запропонували передати їх українцям), або навіть надлишки США F-16, простий в освоєнні багатоцільовий винищувач. Без таких заходів повітряна війна й надалі буде йти на користь Путіна.

З сухопутною війною на користь України та жорстокою повітряною війною на користь Росії найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити допомогу Україні з боку повітряної війни у конфлікті.

Надання українцям більше інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян остаточно почати переговори, можливо, вже ранньою весною, враховуючи успіх, якого ЗСУ досягли на землі.