Нові заяви президента РФ Володимира Путіна щодо цілей "спецоперації" свідчать про те, що він не відмовився від своїх планів щодо захоплення України і продовжить шукати сили для війни.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти прокоментували заяву Путіна, яку він зробив напередодні під час зустрічі зі школярами у Калінінграді щодо України.

Російський президент укотре заявив, що так звана “спецоперація” РФ в Україні – це вимушена міра, аби “ліквідувати антиросійський анклав”, який формується в Українській державі і становить екзистенційну загрозу для Росії.

Таку ж заяву Путін робив 24 лютого, перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли пояснював цілі “спецоперації”.

“Повторне твердження Путіним про “антиросійське” утворення, яке має бути розгромлено військовим шляхом, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України та, ймовірно, має на меті створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії та формування сил восени та взимку цього року”, – зауважили аналітики.