Це сталося під час його інтерв’ю журналісту американської телекомпанії NBC Кіру Сіммонсу. Ролик опубліковано пропагандистським каналом “Россия 24”. Також цей фрагмент зафіксований в текстовій версії інтерв’ю, опублікованій на сайті Кремля.

Розмова стосувалася України і нарощення військ РФ біля нашого кордону. Путін переконував, що нарощування відбувалося в межах підготовки до військових вчень, та апелював до того, США, мовляв, теж проводять навчання поблизу південних кордонів РФ.

“Дуже часто ці вчення, які ми проводимо, це ж у відповідь на ваші дії і на ваші вчення. Ваше протистояння з НАТО багато в чому погіршило ситуацію, і НАТО свого роду грає в оборону”, — зауважив журналіст.

Далі відбувся такий діалог:

Путін: Нічого собі оборона! У період Радянського Союзу ще Горбачову, він, слава богу, живий-здоровий, запитайте у нього, усно, але все-таки було обіцяно, що не розширення НАТО на схід. Ну і де ці обіцянки? Дві хвилі розширення… Сіммонс: Де написано, де було закріплено цю обіцянку? Путін: Ви молодець! Правильно. “Обдурили дурака на четыре кулака”. У нас так в народі кажуть. Треба все закріплювати на папері.

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