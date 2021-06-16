Про це Путін сказав під час пресконференції.

Він сказав, що в Росії не існує “системної опозиції” та додав:

“Ця людина (Навальний, – ред.) знала, що порушує чинне російське законодавство. Він був зобов’язаний “відмічатися”, як особа, в якої два умовних арешти. Він свідомо ігнорував цю вимогу закону і поїхав за кордон на лікування… А як тільки він вийшов з лікарні та опублікував свої відеосюжети в Мережі, його оголосили в розшук…”.

За словами Путіна, Навальний зробив все для того, аби його затримали.

Він вважає, що діяльність опозиційних сил в Росії — результат американського впливу.

Путін додав, що тема Навального та захисту прав громадян в РФ під час саміту звучала за ініціативою американської сторони.

2 лютого цього року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.

Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.

ЄС запровадила проти РФ санкції через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального. Україна приєдналася до цих санкцій.

Навальний і Крим

У березні на сайті “Свободу Навальному!”, за допомогою якого команда ув’язненого опозиціонера збирала масову акцію на його підтримку, запустили інтерактивну мапу. На зазначеній мапі окупований український Крим був позначений як “російський”. У штабі російського опозиціонера відмовилися виправляти це.

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії й більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.