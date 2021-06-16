Про це він розказав під час пресконференції за результатами двосторонньої зустрічі.
“Після цих заяв… всі про них знають… Байден мені зателефонував, ми поговорили, мене його пояснення влаштували… ми домовились зустрітися — це була його ініціатива”, – сказав Путін.
Він додав, що Байден — досвідчений політик. Вони розмовляли віч-на-віч приблизно дві години.
“Не з усіма лідерами можна так детально розмовляти тет-а-тет”, – вважає Путін.
Російський президент нагадав, що насправді про “вбивцю” треба говорити зі США. В цьому контексті він нагадав про війну в Афганістані, “постійну стрілянину на американських вулицях”, “тюрми ЦРУ” тощо.
- 17 березня президент США Джо Байден в інтерв’ю телеканалу ABC заявив, що російський лідер Володимир Путін повинен “поплатитися” за втручання у вибори. На питання, чи вважає Байден Путіна вбивцею, той відповів ствердно.
- Наступного дня президент Росії Володимир Путін прокоментував нещодавнє інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому той зробив кілька висловлювань на адресу російського колеги.