Президент Росії Володимир Путін стверджує, що після того, як президент США Джо Байден публічно назвав його "вбивцею" - зателефонував та вони порозумілися.

Про це він розказав під час пресконференції за результатами двосторонньої зустрічі.

“Після цих заяв… всі про них знають… Байден мені зателефонував, ми поговорили, мене його пояснення влаштували… ми домовились зустрітися — це була його ініціатива”, – сказав Путін.

Він додав, що Байден — досвідчений політик. Вони розмовляли віч-на-віч приблизно дві години.

“Не з усіма лідерами можна так детально розмовляти тет-а-тет”, – вважає Путін.

Російський президент нагадав, що насправді про “вбивцю” треба говорити зі США. В цьому контексті він нагадав про війну в Афганістані, “постійну стрілянину на американських вулицях”, “тюрми ЦРУ” тощо.