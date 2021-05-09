Президент Росії Володимир Путін провів чергові переговори з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Цього разу у бесіді торкнулися планів України щодо інтеграції до НАТО.

Про це повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

Повідомляється, що Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів, а також ситуацію в зоні відповідальності ОДКБ.

“Президенти торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО”, – йдеться в повідомленні.

Лідери Росії та Білорусі домовилися найближчим часом знову зустрітися і обговорити проблеми, які стоять перед країнами.