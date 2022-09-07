Президент Росії Володимир Путін під час виступу на економічному форумі у Владивостоці заявив, що РФ припинить постачання енергоресурсів, якщо на російський експорт нафти й газу будуть встановлені обмеження цін.

Про це повідомляє The Guardian.

Путін назвав європейські заклики обмежити ціну на російський газ “дурними” і сказав, що вони призведуть до підвищення світових цін і економічних проблем у Європі. Минулого тижня країни G7 узгодили план встановлення обмеження цін на російську нафту для того, щоб зупинити потік коштів у військову скарбницю Кремля.

Натомість Володимир Путін сказав, що Росія відмовиться від своїх контрактів на постачання, якщо Захід продовжить реалізацію своїх планів.

“Чи будуть якісь політичні рішення, які суперечать контрактам? Так, ми їх виконувати не будемо. Ми взагалі нічого не будемо постачати, якщо це суперечить нашим інтересам”, – заявив президент РФ. Також він додав, що Росія не буде постачати газ, нафту, вугілля та мазут.

“Росії залишилося б зробити лише одне. Як у відомій російській казці – ми присудили б відморозити вовчий хвіст”, – сказав Путін.

За його словами, у тому, що “Північний потік-1” не працює, винні самі Німеччина та західні країни, а Україна та Польща самостійно вирішили перекрити інші газові маршрути до Європи. “Північний потік -1″ зараз практично закритий” – заявив Путін.

Варто зазначити, що в Європейському Союзі запаси газу становлять близько 80%. Саме тому ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.

За словами комісара Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, країни працюють над заповненням паливних сховищ. Вони мають намір зробити це до початку майбутнього опалювального сезону. Він додав, що в ЄС “добре підготовлені” до протистояння газового шантажу з боку РФ.