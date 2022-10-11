Президент США Джо Байден заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна "раціональним гравцем", втім, який погано оцінив свою здатність вдертися в Україну і придушити волю її народу.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю CNN.

Під час того, як російські бомбардування цивільних об’єктів в Україні стали сигналом ще одного поворотного моменту в багатомісячній війні, Байден заявив журналісту Джейку Тапперу, що він вважає Путіна “раціональним гравцем, який значно прорахувався”.

Байден, його високопосадовці та колеги-західні лідери провели останні кілька місяців, обговорюючи, які кроки може зробити Путін, оскільки його війська зазнають ганебних втрат на полі бою в Україні. Сам Байден попередив минулого тижня, що ризик “ядерного Армагеддону” досяг найвищого рівня за 60 років.

Питання про те, чи Путін діє раціонально, є предметом інтенсивних дебатів, оскільки лідери намагаються передбачити його наступні кроки. Хоча Байден заявив у вівторок, що вважає Путіна раціональним, він охарактеризував цілі російського лідера в Україні, які Путін виклав у гнівній промові, розв’язуючи війну в лютому, як безглузді.

“Ви слухаєте, що він каже. Якщо ви послухаєте промову, яку він виголосив після того, як приймалося це рішення, то він говорив про всю ідею – він позиціював себе лідером Росії, який об’єднує всіх російськомовних. Я маю на увазі, просто думаю, що це ірраціонально”, — зазначив Байден.

Також американський президент наголосив, що Путін помилково вважав, що українці підкоряться російському вторгненню — помилкова думка, яка була спростована запеклим опором усередині країни.

“Я думаю, що його цілі не були раціональними. Він думав, що його зустрінуть з розкритими обіймами, що це будинок Матері-Росії в Києві, і це місце, де його зустрінуть, і я думаю, що він просто повністю прорахувався”, — пояснив президент США.

Справді, контрнаступ, розпочатий Україною минулого місяця, призвів до успішного повернення території, яка раніше утримувалась росіянами, включаючи важливі транспортні вузли. Втрати виявилися ще одним великим ускладненням для РФ та її збройних сил.

Однак цього тижня РФ розпочала одне зі своїх найзапекліших бомбардувань з моменту повномасштабного вторгнення наприкінці лютого. Щонайменше 19 людей було вбито та понад 100 поранено по всій країні, аж до Львова на заході, за сотні миль від основних осередків воєнних дій на сході та півдні України.

Байден дав інтерв’ю лише за кілька годин після віртуальної зустрічі з лідерами G7, які почули від президента України Володимира Зеленського про необхідність посилити протиповітряну оборону своєї країни на тлі нових російських бомбардувань.

Зеленський заявив, що “спільні зусилля щодо створення повітряного щита для України” мають бути активізовані на тлі шквалу атак російських крилатих ракет та безпілотників.

Посадовці Білого дому заявили, що США готові й надалі зміцнювати оборону України, зокрема, за допомогою нових систем ППО.

Водночас інтенсивні повітряні атаки РФ на українську столицю Київ та громадянську інфраструктуру показали, що Путін може використати нову тактику, призначену для терору українців під час наближення зими, зауважили CNN.