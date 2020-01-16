Вчора в посланні до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін запропонував внести зміни до Конституції. На думку російських політологів, таким чином Путін хоче зміцнити способи контролю свого наступника.

Про це пишуть #Букви.

За словами прем’єра Дмитра Медведєва, ці зміни, коли вони будуть прийняті, внесуть суттєві зміни в баланс влади.

Що ж запропонував Путін змінити в Конституції?

Держдума буде затверджувати, а не просто узгоджувати кандидатуру прем’єра, а потім, за поданням останнього, всіх віцепрем’єрів і міністрів. Президент не зможе відхилити затверджені кандидатури міністрів, але буде мати право їх звільняти.

Зараз прем’єр призначається президентом за погодженням з Державною Думою, а міністрів призначає президент за пропозицією прем’єра.

Президент залишається верховним головнокомандувачем збройних сил і керує усією правоохоронною системою. Перед призначенням голів силових відомств президент повинен буде консультуватися з Радою Федерації.

Посиливши кілька владних інститутів, Путін зберіг широкий коридор можливостей для особистого політичного маневру після закінчення терміну президентських повноважень, вважають російські політологи, передає агентство “РБК”.

Політолог Тетяна Станова вважає, що Путін не пропонував би посилення повноважень Держради, якби планував залишатися на посаді.

Анонсоване Путіним посилення повноважень Держради може свідчити про те, що президент планує очолити цей орган після того, як покине посаду, вважає Станова. Перевага Держради в тому, що це міжвідомчий і міжрівневий орган влади, який об’єднує і адміністрацію президента, і уряд, і регіональні влади.