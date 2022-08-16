Через шість місяців після вторгнення РФ демократичний світ об’єднався, щоб підтримати Україну та накласти покарання на Володимира Путіна та його пособників. Проте це не зупинило кровопролиття — і Путін робить ставку на те, що західна єдність розпадеться з настанням зими, а європейці опиняться під тиском цін на продовольство та енергію. Щоб довести, що він неправий, європейські лідери повинні підготувати своє населення до тривалої війни та збільшити підтримку тих, хто найменше в змозі покрити її витрати.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

І в США, і в Європі громадська думка переважною більшістю підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Україні протистояти агресії Путіна, але ця рішучість, ймовірно, ослабне, оскільки війна затягнеться. В опитуванні 10 європейських країн, проведеному в травні, 42% респондентів зазначили, що їхні уряди приділяють надто багато уваги Україні. Європейці відносять підвищення вартості життя та цін на енергоносії до найбільших занепокоєнь поряд із використанням ядерної зброї. У Німеччині опитування Forsa в липні показало, що підтримка бойкоту російського газу, основного засобу тиску на Кремль, скоротилася до однієї третини респондентів, у порівнянні з 44% шістьма тижнями раніше.

Щоб подолати втому від воєнних зусиль, європейським лідерам потрібно прояснити свої цілі в Україні. Хоча пріоритети окремих урядів неминуче відрізнятимуться, має бути широка згода щодо кількох основних цілей: захист демократично обраного керівництва України та її самовизначення; притягнення російських військ до відповідальності за воєнні злочини; і уникнення будь-якого припинення вогню, яке робить Україну вразливою для відновлення російської агресії. Як мінімум, Європі потрібно буде зберегти поточні санкції проти Кремля та продовжувати надавати економічну допомогу Україні протягом наступних місяців.

Європейські лідери виключають будь-яке пом’якшення санкцій проти РФ, але потрібно зробити більше, щоб відповісти на стурбованість громадськості. Політики повинні наголошувати, що допомога Україні відповідає власним інтересам Європи, тому що лояльна політика щодо Путіна підбадьорить не лише Кремль, а й інших автократів з реваншистськими амбіціями.

І вони повинні протистояти російській дезінформації про передбачувані недоліки західної політики, докладаючи більше зусиль, щоб висвітлити її успіхи, зокрема послаблення російської економіки, перешкодити спробам Путіна замінити президента Володимира Зеленського маріонетковим лідером і збільшити розмір і силу НАТО.

Не менш важливо, щоб західні уряди чесно говорили про можливі майбутні наслідки. Вплив на наявні доходи був нерівномірним, але, за оцінками Міжнародного валютного фонду, середнє зростання вартості життя для європейських домогосподарств становитиме близько 7% від споживання у 2022 році.

Оскільки РФ скорочує постачання газу — і погрожує їх повністю припинити — ситуація не покращується, і європейські споживачі стикаються з похмурою зимою. Велика Британія готується до організованого відключення світла. Хоча постраждають усі, уряди повинні зосередити свою допомогу на тих, хто перебуває у групі найбільшого ризику.

Перш за все, європейські лідери повинні закликати до терпіння. Моральне обурення та солідарність західної громадськості зміцнили моральний дух України та допомогли її силам протистояти натиску РФ. Але боротьба за свободу країни закінчиться не скоро.