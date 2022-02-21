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Путін розглядає можливість визнання контрольованих сепаратистами регіонів України – CNN

21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені "республіки" незалежними.

Понеділок, 21 лютого 2022, 17:27
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Метою зустріч Путін назвав можливість “вислухати колег” та визначити подальші кроки РФ на тлі загострення конфлікту на Сході України та щодо звернення “лідерів ДНР і ЛНР до Росії з проханням про визнання їх суверенітету та постанови Держдуми”.

Учасники засідання довго обговорювали визнавати терористів чи не визнавати. Більшість заявили, що варто визнати незалежність так званих республік. Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв визнав, що ситуація у східній частині України значно складніша за визнання Південної Осетії та Абхазії.

“Тиск буде дуже сильним, якщо Росія визнає Донбас, але ми знаємо, як цьому протистояти. Захід втомиться і сам проситиме повернутися до переговорів через якийсь час, як було після 2008 року”, – зазначив Медведєв.

Своєю чергою, міністр оборони РФ висловив побоювання щодо ядерного потенціалу України. Він наголосив, що в Україні значно більше можливостей у питанні відновлення ядерної зброї, ніж в Ірані та КНДР.

Під час засідання Ради безпеки РФ, очільник країни-агресора заявив, що вислухав думку колег та наголосив, що рішення щодо прийняття самопроголошених ЛНР і ДНР прийме вже сьогодні, 21 лютого.

Раніше ватажки терористичних організацій ДНР і ЛНР у відеозверненні закликали Путіна визнати окуповані території Донбасу “незалежними республіками”.

Окрім цього, очільники терористичних організацій попросили лідера країни-агресора розглянути укладання договору про дружбу та співпрацю між терористичними організаціями та РФ, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

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Пізніше стало відомо про те, що представник так званої “народної міліції ДНР” Едуард Басурін заявив, що “республіці” потрібна військова допомога Росії.

“У першу чергу потрібна моральна допомога. Фінансова – теж я б не відмовився. Військова – теж необхідна. Люди, які живуть тут, повинні знати, що за їхньою спиною нас ніхто не зрадить, що ми є друзями”, – наголосив Басурін в інтерв’ю російському пропагандистському каналу.

Попередньо, прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодився на зустріч з Путіним після перемовин 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, за умови “якщо не відбудеться вторгнення”.

Теги: агресія РФ, бойовики, визнання ЛНР/ДНР, Путін, терористи

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