Президент Росії Володимир Путін та американський президент Джо Байден під час саміту в Женеві обговорили питання України.

Про це Путін повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі.

За словами російського лідера, українське питання президенти не обговорювали детально.

Він стверджує, що Байден погодився з тим, що “в основі врегулювання ситуації на південному сході України є Мінські домовленості”.

“Стосовно можливого вступу України в НАТО, тема обговорювалась спорадично… Тут нічого обговорювати… От і все”, – сказав Путін.

Стосовно російських гарантій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, Путін категорично сказав:

“В Росії тільки одне зобов’язання щодо України – реалізація Мінських домовленостей, якщо Київ готовий”.