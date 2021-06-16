Про це Путін повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі.
За словами російського лідера, українське питання президенти не обговорювали детально.
Він стверджує, що Байден погодився з тим, що “в основі врегулювання ситуації на південному сході України є Мінські домовленості”.
“Стосовно можливого вступу України в НАТО, тема обговорювалась спорадично… Тут нічого обговорювати… От і все”, – сказав Путін.
Стосовно російських гарантій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, Путін категорично сказав:
“В Росії тільки одне зобов’язання щодо України – реалізація Мінських домовленостей, якщо Київ готовий”.