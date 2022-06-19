Путін розкритикував Захід і оголосив про кінець «ери однополярного світу» – CNN

Під час своєї промови на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, котра обурила західні країни, президент РФ Володимир Путін заявив про кінець "ери однополярного світу"

Про це йдеться у матеріалі CNN.

“Коли вони виграли холодну війну, США оголосили себе власними представниками Бога на землі, людьми, які не мають відповідальності – лише інтереси. Вони оголосили ці інтереси священними. Тепер це односторонній рух, який робить світ нестабільним”, – зазначив глава РФ.

Розголошений виступ був затриманий більш ніж на 90 хвилин через “масову” кібератаку. Прессекретар Кремля Пєсков заявив журналістам під час імпровізованої селекторної наради, що виступ відкладено через розподілені атаки відмови в обслуговуванні (DDoS) на системи конференції.

У CNN зауважили, що не відразу стало зрозуміло, хто стоїть за нападом. Раніше у своєму Telegram-каналі хакерська група “Українська IT-армія” назвала “Санкт-Петербурзький форум мішенню”.

Промова Путіна на щорічній конференції, одна з його найбільш значущих після того, як він наказав напасти на Україну майже чотири місяці тому.

Після того, як російський президент вийшов на сцену західноросійського міста, він, не витрачаючи часу на люб’язності, почав нападати на Сполучені Штати та їх союзників.

Після звинувачення західних країн у тому, що вони звинувачують у своїх проблемах РФ, Путін спробував покласти провину за зростання цін на продукти на “адміністрацію США та євробюрократію”.

У матеріалі CNN зазначили, що Україна є великим виробником харчових продуктів, але російське вторгнення вплинуло на весь її ланцюг виробництва та постачання. В Організації Об’єднаних Націй заявили, що війна справила руйнівний вплив на постачання та ціни, і попередили, що вона може “штовхнути ще 49 мільйонів людей до голоду або умов, схожих на голод”.

Минулого тижня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що їжа стала частиною “арсеналу терору” Кремля.

Багаторічний російський лідер також звинуватив Захід у спробах завдати шкоди російській економіці, назвавши санкції проти Москви “божевільними” і “безрозсудними”.

Говорячи про війну проти України, Путін перейшов безпосередньо до свого пропагандистського посібника, стверджуючи, що РФ була “примушена” до конфлікту.

Європейська комісія оголосила, що рекомендує Україну та сусідню Молдову як країни-кандидати в ЄС, а голова комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що українці “готові померти” за європейську перспективу.

Водночас говорячи про Європейський Союз, Путін зазначив, що блок “втратив свій суверенітет”.

“Європейський Союз повністю втратив свій суверенітет, а його еліти танцюють під чужу мелодію, завдаючи шкоди власному населенню. Справжні інтереси європейців і європейського бізнесу повністю ігноруються і відкидаються в сторону”, – заявив він.

Пізніше він додав, що Росія “нічого проти” вступу України до ЄС.