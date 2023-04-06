Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.

За даними аналітиків, 5 квітня під час телевізійної зустрічі з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій Путін заявив про майбутнє партнерство РФ з іншими країнами Близького Сходу, щоб, ймовірно, створити образ значущої Росії.

Наголошено, що Путін акцентував увагу на “тісній співпраці” із Сирією, яка, за словами російського диктатора, є надійним партнером для Москви. Крім того, очільник Кремля нагадав слухачам про успішність співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Як пояснили в ISW, такі промови Путін зробив через дипломатичну заяву посла Китаю в ЄС про те, що “безмежна дружба” КНР з РФ була лише “риторичним прийомом”. У такий спосіб Путін намагається зобразити Росію як шановану в світі державу.