Президент РФ Володимир Путін не домігся "швидкої перемоги" в Україні, конфлікт став довготривалим і виснажливим. Можливо, він розраховує на втрату цікавості міжнародної спільноти до війни в Україні та концентрування на внутрішніх проблемах країн.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного телеканалу CNN, у якому аналізується ситуація в Україні на межі 100 днів після повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що на початку війни Путін, імовірно, сподівався, що Зеленський втече з України так само, як підтримуваний США президент Афганістану залишив Кабул.

Однак цього не сталося. Більше того, український народ, моральний дух якого не впав, і надалі чинить опір російській агресії.

Україна, використовуючи сучасну зброю від США та союзників, знищила російські бронетанкові колони, а також потопила ракетний крейсер “Москва”, що був гордістю Чорноморського флоту Росії. Також українські літаки все ще в небі, не зважаючи на велику кількість ворожих ПВО.

Схоже, що РФ відмовилася від ідеї “швидкої перемоги” в Україні, сконцентрувавши сили на Донбасі.

Україні вдалося знищити багатьох військових командирів, а РФ була змушена реорганізувати військове командування після безладу на початку. І, незважаючи на заспокійливі цифри російської пропаганди, РФ несе вражаюче високі втрати.

У статті видання йдеться про те, що конфлікт нині трансформувався в затяжну виснажливу війну. Наразі окупанти зосередилися на Донбасі.

На сході України бої ведуться на відкритій місцевості: це пояснює вимоги Києва щодо важкого озброєння, зокрема артилерійських систем, що здатні вражати цілі з більшої відстані. І США оголосили про надання необхідних високомобільних артилерійських ракетних систем із боєприпасами.

Водночас війна в Україні поступово відходить на другий план у світових ЗМІ. Можливо, Путін саме на це й розраховує.

Також, на думку аналітиків CNN, російський президент може розраховувати на проблеми з енергоносіями у світі, зокрема, на зростання цін на них, а також на удорожчання продовольства. Усе це може спричинити хвилю невдоволення спільноти та призвести до нових виборів у Європі та США, вважають експерти.