Російський президент Володимир Путін сильно ризикує, розвінчуючи міфи про те, що РФ не перебуває у стані війни та кризи.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Розвідники нагадали, що 20 вересня так звана “влада” на тимчасово окупованих територіях України оголосила про проведення псевдореферендуму про “приєднання” до РФ. У повідомленні зазначається, що терміновість проведення “голосування”, імовірно, викликана побоюваннями неминучого наступу України й очікуваннями забезпечення безпеки після анексії окупованих територій.

Також звертаються увага на нестачу особового складу у росіян, через що Держдума ухвалила поправки, які посилюють покарання за невиконання зобов’язань військовослужбовцями — це, ймовірно, призначено для обмеження кількості дезертирства та відмов.

У розвідці вважають, що керівництво РФ протягом останніх тижнів зіткнулося зі “значним” тиском, а нові заходи вжило через критику суспільства.

“Путін іде на великий політичний ризик, розвінчуючи міфи про те, що Росія не перебуває ні в стані війни, ні в національній кризі, сподіваючись створити більше бойової могутності”, — констатувала розвідка.