Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

“Закон “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади” розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації”, – йдеться в повідомленні.

Держдума і Рада Федерації схвалила відповідний документ 11 березня.

Зазначається, що тепер закон про поправки повинен бути вивчений Конституційним судом на відповідність фундаментальним положенням Основного закону. У разі позитивного висновку КС РФ буде оголошено загальноросійське голосування по поправках до Конституції.

Нагадаємо, 10 березня депутати Держдуми Росії підтримали поправку про обнуління президентських термінів після прийняття нової конституції країни.

Ініціативу про обнуління термінів внесла депутат від “Єдиної Росії”, колишній космонавт Валентина Терешкова. Відповідну поправку вирішили включити в законопроект про зміни до конституції РФ.

У поправці зазначено, що пропоноване в законопроекті обмеження для однієї і тієї ж особи у вигляді двох президентських термінів “не перешкоджає особі, яка обіймала та (або) обіймає посаду президента РФ на момент набуття чинності цією поправкою чинності, брати участь в якості кандидата на виборах президента Росії .., незалежно від числа термінів, протягом яких зазначена особа займала цю посаду”.