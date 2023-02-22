Путін скасував указ, що лежить в основі суверенітету Молдови в сепаратистському конфлікті

22 лютого президент Володимир Путін відкликав указ 2012 року, що частково підкріплював суверенітет Молдови у розв'язанні питання про майбутнє регіону Придністров’я — підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною і де Росія тримає війська.

Про це інформує Reuters.

Указ, який включав компонент щодо Молдови, окреслив зовнішню політику Росії 11 років тому, яка передбачала тісніші відносини Москви з Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

У розпорядженні про скасування документа 2012 року, опублікованому на сайті Кремля, йдеться, що рішення прийнято з метою “забезпечення національних інтересів Росії у зв’язку з глибокими змінами, що відбуваються в міжнародних відносинах”.

Це частина серії антизахідних кроків, оголошених Путіним 22 лютого.

Молдавський голова комісії спільного контролю в зоні безпеки навколо Придністров’я Александру Фленчеа сказав, що скасування не означає, що Путін відмовляється від поняття суверенітету Молдови.

Указ є програмним документом, який реалізує концепцію зовнішньої політики Росії, – сказав Фленчеа. Молдова і Росія мають базову політичну угоду, яка передбачає взаємну повагу до територіальної цілісності наших країн.

У Кремлі заявили, що відносини Росії з Молдовою, яка минулого тижня затвердила нового прозахідного прем’єр-міністра, котрий пообіцяв продовжувати прагнення вступити до ЄС, були дуже напруженими. Та звинуватили Молдову в антиросійській програмі.

Указ від 2012 року зобов’язував Росію шукати шляхи розв’язання сепаратистської проблеми “на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні особливого статусу Придністров’я”.

Російськомовне населення Придністров’я відокремилося від Молдови в 1990 році, за рік до розпаду Радянського Союзу, через побоювання, що Молдова об’єднається з Румунією, мову та культуру якої вона в основному поділяє.

Коротка війна зіштовхнула незалежну Молдову з сепаратистами в 1992 році. Але за останні 30 років насильства практично не було, а російські так звані “миротворці” все ще розміщені на крихітній ділянці землі, яка не має міжнародного визнання.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що “уважно вивчить” документ.

Нещодавно новопризначений прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.

Оперативна група РФ налічує понад півтори тисячі військовослужбовців, які перебувають на території Молдови без законних на те підстав.