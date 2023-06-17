Сьогодні, 17 червня, під час зустрічі з африканськими лідерами президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва "відкрита до конструктивного діалогу". А також додав, що "російська влада абсолютно законно вивезла дітей із зони конфлікту".

Джерело: CNN

“Ми вітаємо збалансований підхід наших африканських друзів до української кризи. Ми відкриті до конструктивного діалогу з усіма, хто хоче миру на принципах справедливості та врахування законних інтересів сторін”, – сказав Путін.

Він заявив, що “Росія готова розглянути будь-які африканські пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні”, але звинуватив Україну у відмові від переговорів.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідерами африканських країн заявив, що будь-які мирні переговори з Росією можливі лише після повного виведення російських військ з окупованих територій.

Путін також заявив, що “криза на світовому продовольчому ринку не є наслідком конфлікту в Україні”.

“Постачання українського зерна на світові ринки не вирішує проблему голоду у світі”, – сказав він.

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія спочатку заблокувала життєво важливий експорт зерна з ключових чорноморських портів України. Це означало, що мільйони тонн українського зерна не експортували до багатьох країн. Минулого літа Туреччина та Організація Об’єднаних Націй допомогли досягти угоди про забезпечення безпечного проходу суден з України в чорноморській зерновій угоді.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав “припинити війну”.

Рамафоса також наполягав на “відкритті руху зерна через Чорне море, щоб будь-які блокування, які є, припинились”.

Президент ПАР закликав “усіх дітей, які потрапили в цей конфлікт, повернути додому”.

Путін заявив африканським лідерам, що “російська влада абсолютно законно вивезла дітей із зони конфлікту в Україні та ніколи не була проти їхнього возз’єднання з родиною”.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноважену в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії.

За офіційними даними України, під час війни з Росією окупанти депортували 16 000 дітей.