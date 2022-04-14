Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
Російський окупант розповів і про плани РФ щодо Луганської області: “Рубіжне ще намагаємось “звільнити”, а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо”.
Також із розмови можна зрозуміти стан ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку. Українська армія міцно обороняє свої позиції.
“Наші контрактники ні х** просунутися не можуть. Позасідали так [ЗСУ], що кожен день із танків і зі всієї х**, а їм поx**. Наших стріляють кожного дня”, — сказав Карасьов.
Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема Путіна.
Олег розповів дружині, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: “Путін сказав, якщо до 10 травня ніх*я не зробимо, то все з землею рівняти”.
- Нагадаємо, у міноборони РФ звинуватили Україну в атаці з гвинтокрилів на склад палива на території російського міста Бєлгород.Раніше відео з ракетним ударом оприлюднили користувачі соціальних мереж.
- Варто зазначити, що Чернігів зазнав значних руйнувань внаслідок авіаційних ударів, завданих росіянами. Саме в такий спосіб були розтрощені стадіон “Десна” та декілька житлових будинків в одному з районів Чернігова.