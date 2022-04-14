У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Російський окупант розповів і про плани РФ щодо Луганської області: “Рубіжне ще намагаємось “звільнити”, а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо”.

Також із розмови можна зрозуміти стан ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку. Українська армія міцно обороняє свої позиції.

“Наші контрактники ні х** просунутися не можуть. Позасідали так [ЗСУ], що кожен день із танків і зі всієї х**, а їм поx**. Наших стріляють кожного дня”, — сказав Карасьов.

Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема Путіна.

Олег розповів дружині, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: “Путін сказав, якщо до 10 травня ніх*я не зробимо, то все з землею рівняти”.