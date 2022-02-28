У Києві діють понад 400 представників російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Кремль наказав їм вбити президента України Володимира Зеленського та топчиновників з адміністрації уряду.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Путінський режим, за даними видання, наказав створити підґрунтя для захоплення влади Росією. Головним керівником “вагнерівців” є один із найближчих союзників голови Кремля олігарх Євген Пригожний. Зазначається, що групу терористів переправили п’ять тижнів тому з Африки.

Український уряд дізнався про задум Москви вранці 26 лютого, тому у Києві оголосили 36-годинну “жорстку” комендантську годину. Збройні сили України отримали завдання зачистити місто від російських диверсантів. Через це цивільним жителям заборонили виходити на вулиці, щоб ЗСУ не переплутали громадян з агентами Кремля та не ліквідували.

Британське видання, посилаючись на власні джерела, додали, що агенти чекають зеленого світла від Москви. Окрім Зеленського у переліку перебувають прем’єр, весь Кабінет міністрів, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир. Останні двоє потрапили у поле зору через активну діяльність під час захисту столиці України.

У січні до України прибули від 2000 до 4000 найманців. У них є різні завдання, зокрема утримування Донецької та Луганської областей. Видання наголосило, що деякі із терористів прибули до нас із Білорусі.

Поки бойовикам наказали пригальмувати. Оскільки саме сьогодні розпочалися “мирні перемовини” на чолі із представниками адміністрації Зеленського. Зазначається, що найманці нібито відстежують місцеперебування президента та топчиновників.