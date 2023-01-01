У новорічну ніч росіяни вдалися до атаки українських міст. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала таку атаку боягузливою.

Про це вона повідомила в Twitter.

“Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!” — написала вона.

РФ активно атакувала мирні українські міста з неба протягом ночі з 31 грудня на 1 січня. Для цього вони використовували безпілотники-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Було знищено 45 ударних безпілотних літальних апаратів. 13 з них – ввечері 31 грудня 2022 року, 32 уже вночі 1 січня 2023 року. Під час цього влучань не було. Усі 32 ворожі цілі (ракети та БПЛА) було знищено на підльоті.