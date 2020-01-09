Президент Росії Володимир Путін в черговий раз незаконно приїхав до Криму без узгодження візиту з Україною.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Відзначається, що під час свого незаконного візиту Путін спостерігав за військовими навчаннями, а саме за пусками крилатих ракет “Калібр”, які потенційно можуть нести ядерні заряди, а також нових гіперзвукових ракет “Кинджал”.

Також уточнюється, що президент Росії прибув на анексуваний півострів без анонсування свого приїзду.

Біля берегів Криму Путін перебував на борту ракетного крейсеру “Маршал Устінов”, постійне місце базування якого розташоване на Північному флоті Росії. В даний момент крейсер в рамках низки військових навчань увійшов у Чорне море.

Також повідомляється про інцидент з ракетним крейсером під час проходження протоки Босфор. У турецьких ЗМІ зазначалося, що корабель течією почало зносити в бік берега близько Стамбула і він не міг самостійно утримати курс, тому трьом турецьким буксирів довелося прийти на допомогу російському військовому кораблю.