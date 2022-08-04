Другий президент України Леонід Кучма поділився своєю думкою щодо повномасштабної російсько-української війни. За його словами, Путін "фатально прорахувався", коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну і зараз хотів би відмотати час назад, до 24 лютого 2022 року.

Про це Леонід Кучма розповів в інтерв’ю українській службі BBC.

Він розповів, що початок повномасштабної війни зустрів у себе вдома, у Києві і за всі ці понад 5 місяців нікуди не виїжджав.

За словами Кучми, ще з 2003 року, коли відбувся конфлікт на Тузлі, він не мав ілюзій щодо “Путінської Росії”. Другий президент впевнений, що розпочавши повномасштабну війну проти України очільник Кремля “дуже прорахувався” і переможцем у війні обов’язково буде український народ.

Основні тези з інтерв’ю Леоніда Кучми

Чи можна було уникнути вторгнення Росії в Україну:

За словами Кучми, уникнути повномасштабного вторгнення РФ безпосередньо перед його початком можна було б лише б за однієї умови – погодитись на ултиматум Кремля.

“Тоді було б не вторгнення, а поступове підкорення нашої держави, її планова окупація. І Буча тоді була б у підсумку не лише у Бучі, а по всій країні, всюди, куди зайшов би російський окупант”, – відповів він.

Водночас другий президент вважає, що запобігти повномасштабній війні можна було, якби з 2014 року Україна готувалась дати відсіч і повноцінно модернізувала ЗСУ.

Також на думку Кучми, РФ розпочала війну, бо не вірила, що її за це покарають. Проте підтримка з боку Заходу та санкції стали для Путіна “болючим сюрпризом”. Якби Путін одразу зрозумів, що Україна отримає таку підтримку – він би побоявся розпочати вторгнення.

Чого хоче Росія зараз:

“Мені здається, що насправді, якщо говорити про емоційну складову, Путін сьогодні хотів би, щоб усе, як у казці, якось відкрутилося, якось відігралося назад. Щоб 24-го лютого ніби не було”, – зауважив Кучма.

Він додав, що бліцкриг очільника Кремля “фатально провалився” і зараз президент РФ та його оточення прагнуть одного – гарантії збереження своєї влади і гарантії, що РФ залишиться їхньою власністю.

“Якщо ж підсумувати одним реченням, то Путін хотів знищення української держави, а отримає він наше друге народження. Саме цим шляхом ми сьогодні йдемо – шляхом утвердження єдиної української нації, яка усвідомила себе і готова битися за власну ідентичність”, – наголосив Кучма.

Чи все правильно зараз робить українська влада:

За словами Кучми, ніхто не може робити правильно геть усе. Однак з огляду на ситуацію, у якій опинилась Україна, влада зараз робить набагато більше та набагато краще, ніж хтось міг уявити та очікувати цього від неї до повномасштабного вторгнення РФ.

“Я вважаю, що запорука нашої перемоги – це єдність народу, армії та влади, така собі “українська тріада”, яку не здолає навіть ядерна тріада РФ. Можливо, якісь поточні рішення президента викликають суперечки серед різних груп суспільства чи політичних сил. Але це, як то кажуть, деталі та подробиці тактичного рівня. А от на найвищому, стратегічному рівні, як мені здається, Зеленський все робить правильно”, – зауважив другий президент України.

Членство України у НАТО:

Леонід Кучма зауважив, що прискіпливо спостеріг за тим, як українці ставлять до НАТО, оскільки відчуває особисту відповідальність за процес членства України в Альянсі.

“Саме мені випала честь відкрити євроатлантичний вектор України – спочатку підписавши у 1997 році Хартію Україна-НАТО, а потім, у 2002 році, головуючи на засіданні РНБО, на якому набуття Україною повноцінного членства в НАТО вперше було визначене як стратегічна мета”, – пригадав він.

За його словами, незначне падіння підтримки членства України у НАТО серед громадян спостерігалось лише у перші тижні повномасштабної війни.

Однак зараз всі вже зрозуміли – майже вся зброя, яку Україна отримує від інших держав, надають саме країни-члени НАТО, а те, що НАТО відмовляється втручатись у конфлікт на інституційному рівні – це свідчення не боягузтва перед Москвою, а відповідальності перед кожною із країн-членів.

“Альянс гарантує безпеку всім своїм членам, тому уникатиме ризиків прямого конфлікту з Росією. Парадокс, але така позиція має ще більше заохочувати нас прагнути до повноцінного членства, щоб стати в НАТО “своїми””, – додав Кучма наголосивши, що не бачить для України альтернативи членства у НАТО.

Членство України у Євросоюзі:

“Це дуже залежить від того, чим закінчиться війна. Навряд чи багато шансів на це матиме Україна як територія замороженого конфлікту та “сіра зона” між Заходом та Росією. Україна-переможниця, напевне, просуватиметься до Євросоюзу швидко та успішно”, – сказав Кучма.

Як може закінчить російсько-українська війна:

За словами Кучми, українцям варто зрозуміти одну річ: не потрібно сподіватись на те, що Путін ось-ось помре, що Кремль піде на поступки під натиском санкцій чи що росіяни “прозріють” і вийдуть на антивоєнні мітинги.

“Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою.Звичайно, підсвідомо всім нам хотілося б, щоб кінець війні настав якнайшвидше, просто зараз, адже кожну мить може загинути ще один наш воїн на фронті, ще одна дитина під російським обстрілом. Але я не думаю, що війна скоро закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях – зброю, свідчить про те, що він все ще хоче вигризти якусь “перемогу””, – додав Кучма.

Він зауважив, що у сучасному світі, аби завершити конфлікти, шукають рішення “win-win”, тобто, коли переможцями, якоюсь мірою, є обидві сторони. Однак, наголосив другий президент, це не випадок України.

“Надто багато приніс горя, руйнування і жахіть на нашу землю Путін. Вбито сотні українських дітей – не знаю, як після цього шукати компромісу. Градус вже піднято так, що у цій війні переможець може бути лише один – і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем”, – сказав Кучма.

Загроза ядерного удару:

Як зауважив другий президент, ядерні погрози – це завжди серйозно, однак він “абсолютно не вірить”, що РФ застосує свій ядерний потенціал.

“До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі “відплату з того світу””, – додав Кучма.

Тобто, продовжив він, ядерну зброю Росія може використати проти США, адже саме такі особливості розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет РФ. Однак Путін чудово розуміє, що ніяких загроз з боку Вашингтона для Москви немає і першими США точно не вдарять.

“Застосування стратегічної ядерної зброї означає автоматичне отримання удару у відповідь та гарантовану загибель – є навіть такий термін у геополітиці “гарантоване взаємне знищення”. Путін не самогубця”, – додав він.

Проте щодо тактичної ядерної зброї, наголосив Кучма, ситуація трохи складніша і він не може виключати таку небезпеку.

“Якщо стан речей на фронті буде загрожувати – ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, – то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю. Чи можна цьому запобігти? Сподіваюся, так. Ми зупинити Путіна тут не можемо. Але наші західні союзники, думаю, можуть”, – резюмував Леонід Кучма.

Можливість початку Третьої світової війни:

На думку другого президента, чи розпочнеться Третя світова війна залежить від того чи Україна відіб’є російську агресію. У цьому випадку, її дасться уникнути. У противному – можна вважати, що Третя світова вже розпочалась.

“Якщо ми встоїмо – Путін далі не піде. Якщо ні – боюся, що “далі буде”. Але ми встоїмо”, – впевнений Кучма.

Водночас він вважає, що навіть якщо РФ захоче напасти на інші держави, навряд чи “жертвами” стануть Литва, чи Польща. Загроза існує над колишніми країнами СРСР, які не є членами НАТО, тобто над Молдовою та Північним Казахстаном. Також ц Кремлі у цьому контексті почали згадувати про Грузію.

“Кидати справжній виклик НАТО, тим більше вже втративши найбільш боєздатну частину своєї армії – це, як мені здається, не про Росію. У конвенційній війні НАТО зітре російську армію в порошок, в ядерній війні Росію просто знищать. Чи почне Путін війну, в якій матиме два варіанти – програти чи загинути? Нормальна людина дала б лише одну відповідь. Але ж то нормальна…”, – наголосив Леонід Кучма.