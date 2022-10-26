Протягом багатьох місяців російський президент Володимир Путін очікував та спостерігав, сподіваючись на розрив чудового вашингтонського консенсусу, створеного президентом Джо Байденом щодо необхідності зробити все можливе для захисту демократії в Україні.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Звісно, немає жодних ознак того, що американський конвеєр військової допомоги вартістю 18 мільярдів доларів, який допоміг Україні відбити натиск РФ, зараз знаходиться під загрозою. Проте хвилювання політичної опозиції нескінченній ролі США у війні зростає по обидва боки лише за два тижні до листопадових проміжних виборів.

Навіть найменший натяк на пом’якшення американської рішучості міг би втішити Путіна, оскільки кремлівський діяч готується спричинити болісний зимовий період цивільним українцям та європейцям, котрі залежать від російського газу.

У вівторок, який можна охарактеризувати лише як політичне фіаско, прогресивні демократи опублікували, а потім відкликали лист, спочатку підписаний у червні, у якому закликали Білий дім підтримати Україну потужними дипломатичними зусиллями, аби залучити РФ до переговорів щодо припинення вогню. Це сталося через кілька днів після того, як лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, можливий наступний спікер, попередив, що Києву не варто очікувати на “чистий чек”, у разі отримання більшості голосів Республіканською партією.

Зрозуміло, що у Вашингтоні досі існує двопартійний консенсус щодо допомоги Україні. Але чутки про те, що жорстка лінія Байдена відносно РФ не завжди може мати майже одностайну підтримку, прозвучали в особливо делікатний момент, коли Захід намагається дискредитувати останній раунд ядерної риторики РФ – попередження про те, що Київ може використати “брудну бомбу”. Ці заяви призвели до переговорів на високому рівні між американським і російським військовим керівництвом і багато хто трактує або як тактику залякування, або, можливо, як спробу Москви створити операцію під чужим прапором.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.

Прагнучи акцентувати прихильність США і Заходу Україні на тлі політичних балачок, 25 жовтня Байден зробив нове попередження проти використання, зокрема й тактичної ядерної зброї на полі бою в Україні.

Байден наголосив, що він витратив більшу частину вівторка на обговорення цього питання.

“Сьогодні я витратив багато часу на розмови про це”, — прокоментував американський президент запитання Джеремі Даймонда з CNN про наміри РФ.

Він зауважив, що РФ “зробила б неймовірно серйозну помилку, якби застосувала тактичну ядерну зброю”.

Коментарі американського президента були нагадуванням про те, що маневрування у Вашингтоні щодо допомоги Україні відбувається в критичному контексті, де все ще відчувається занепокоєння через можливу ескалацію війни, яка може вилитися в прямі бойові дії між США та РФ та скерувати світ у катастрофічну ситуацію на шляху до повної ядерної ескалації.

Ось чому, пише Стівен Коллінсон із CNN, ознаки ослаблення політичної рішучості у Сполучених Штатах і в деяких союзних державах є такими значними. Вони могли б переконати Путіна, що війна на виснаження взимку може рано чи пізно викликати втому на Заході і, отже, послабити боєздатність України.

Аналітик пояснив, що принцип “Америка передусім”, котрий намагаються підтримати деякі представники Республіканської партії несе небезпеку безпосередньо для США. Така позиція нехтує ширшими наслідками війни в Україні. Конфлікт настільки важливий, тому що він являє собою щось більше, ніж територіальну суперечку на далеких краях Європи, наголошує автор, це сама боротьба за демократію.

За його словами, результат російсько-української війни матиме наслідки не лише для таких конфліктів, як у Тайвані, на тлі зростаючої агресії Китаю. Якщо дозволити РФ встановити принцип сили, це також загрожуватиме союзникам США по НАТО, а отже і наблизить США до прямого зіткнення з РФ.