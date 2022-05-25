Росія вирішила провести примусову "паспортизацію" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Відповідний указ був опублікований на російському Офіційному порталі правової інформації.

Документ вносить зміни в указ від квітня 2019 року, яким було дозволено незаконну видавання російських паспортів жителям ОРДЛО.

Відтепер також спрощено процедуру видавання паспортів громадянина РФ мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запорізької області. Слід зазначити, що наразі окупанти контролюють ці регіони лише частково.

Таке рішення фактично є примусовою “паспортиразцією” українських громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях.