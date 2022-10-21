Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент РФ Володимир Путін став більш відкритим до перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN Turk.

Під час інтерв’ю журналіст зауважив, що Ердоган – єдиний президент, який може зустрітись як із Путіним, так і з Зеленським, і запитав, чи можливо за посередництва Туреччини зупинити російсько-українську війну.

У відповідь Ердоган заявив, що помітив зміни у Путіні, адже той став “набагато м’якшим і відкритішим” до перемовин, аніж раніше.

“Послухавши обох президентів (Зеленського та Путіна – ред.), ми побачили, наскільки далеко вони можуть завести телефонну дипломатію, яку ми проведемо найближчими днями”, – сказав Ердоган.

Він додав, що під час нещодавніх перемовин із Зеленським також відчув, що президент України “не має такого блокування” і що він теж хоче “подолати це питання”.

“Ми не безнадійні. Ми сподіваємось, що продовжимо шлях до миру, об’єднавши двох президентів. Тому що обидві сторони зазнають великих втрат. Я вірю, що у мирі не буде тих, хто програв”, – додав турецький лідер.